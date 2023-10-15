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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بجهود تطوعية.. نائب محافظ قنا يفتتح وحدة الغسيل الكلوى بقوص بعد تطويرها

افتتاح رفع كفاءة
افتتاح رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي

افتتح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى قوص المركزى، بعد تطويرها ورفع كفاءتها من خلال الفتيات المتطوعات بمشروع "ابنتي الغالية"، مؤكدًا ضرورة أن يحصل المواطنين على خدمة طبية لائقة وتوفير كافة المستلزمات الطبية للوحدة، وموصياً بحسن معاملتهم وتلبية احتياجاتهم والعمل على راحتهم.

جاء ذلك على هامش مشاركة نائب محافظ قنا ، فعاليات حفل ختام مشروع ”ابنتي الغالية " والمنفذ بمركز قوص بتمويل من هيئة كوبتك أورفانز بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني، ومديرية التضامن الاجتماعى.

 

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حضر فعاليات الاحتفال، حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا ، ومحمد حسين، وكيل وزارة التضامن بالأقصر، والدكتور قدري الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ومايكل مرقص، مدير مشروع ابنتى الغالية، وسلوي يوسف، مدير منطقة قنا والأقصر، والدكتور  ماجد رجائي، مدير العلاقات الاستراتيجية وكاترين محروص، منسق المحافظة، والدكتور محمد العديسي، مدير إدارة الكلي الصناعي بمديرية الصحة، وعدد من ممثلي الجمعيات الشريكة وجمع كبير من الفتيات.

كما سلم نائب محافظ قنا، مذكرات تفاهم لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، لـ 10 جمعيات شريكة بقنا والأقصر بإجمالى تمويل من كوبتك بلغ 35 مليون جنيه مصرى، عقب ختام المرحلة الثانية لمشروع ابنتي الغالية والذي تم تنفيذها مع 6 جمعيات أهلية بمركز قوص.

وأثني نائب محافظ قنا ، علي الدور الذي تقدمة هيئة كوبتك أورفانز من خلال الأنشطة المقامة بمحافظة قنا متمثلة في مشروع ابنتي الغالية، والذي يستهدف الفتيات اللاتي يعشن في أكثر المناطق فقراً وتهميشاً، حيث يستند المشروع على نموذج المرافقة للأخت الكبرى والاخت الصغرى.

وقالت سلوي يوسف، مدير منطقة قنا والأقصر، إن مشروع ابنتي الغالية يتكون من ٤ محاور، الأول منها خاص بالتعليم و يستهدف الفتيات الأكثر عرضة للتسرب، والمحور الثاني يستهدف البناء النفسى والوجدانى للفتيات من خلال مساعدة الفتيات علي اكتشاف قدراتهن ومهارتهن بما يؤهلهن للانضمام لسوق العمل، والمحور الثالث خاص بالسلم والتعايش، والمحور الرابع والأخير يتضمن تنمية ثقافة التطوع والقيادة المجتمعية.

وأضافت يوسف: انبثقت من المبادرة أنشطة عديدة لتحسين مستوي الخدمات للمواطنين مثل رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى قوص المركزي، فضلا عن تثقيف وتوعية الأمهات المستهدفات صحياً وعمل دورات للإسعافات الأولية لهن، كما كان للمبادرة دور في مجال النظافة والتجميل لإضفاء لمسة جمالية علي شوارع مدينة قوص من خلال دهان أرصفة عدد من  شوارع المدينة ومداخل القري وعمل مظلات لحماية الأهالي من أشعة الشمس.

 

 

حفل ابنتى الغالية

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قنا قوص مستشفى قوص المركزي ابنتي الغالية خدمة طبية لائقة مديرية التضامن الاجتماعي جمعيات اهلية ثقافة التطوع

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