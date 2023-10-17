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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود.. سيمون ولبلبة في وقفة التضامن مع فلسطين بنقابة الممثلين

صدى البلد

حرصت الفنانات لبلبة وسيمون على حضور مؤتمر الأتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية الذى يعقد اليوم إثر تفاقم أزمة القضية الفلسطينية.


ودعا الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، عن وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في ظل الحرب التي يخوضها مع العدوان الإسرائيلي وتفاقم الأزمة للقضية الفلسطينية. 


ونشر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بيانا جاء به: يستنكر الاتحاد العام لنقابات (التمثيلية- السينمائية- الموسيقية) العدوان الآثم ضد شعب فلسطين ويدعوا إلى وقفة تضامنية مع أهلنا في غزة، وذلك يوم الثلاثاء 17-10-2023، الساعة الثامنة مساءً بنادي نقابة المهن التمثيلية ، شارع البحر الأعظم ، الجيزة.

 

وأعربت هاجر الشرنوبي عن حزنها لما يحدث فى فلسطين وتفاقم الأزمة الفلسطينية.


وأضافت هاجر الشرنوبي عما تداول عن اللاعب محمد صلاح، معلقة: “زعلانة جدا لأنى كنت متعشمة إنه لازم يتكلم مش بس يتبرع، الناس عملتلوا أغنية فكان لازم على الاقل يطلع يتكلم”.

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