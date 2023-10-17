اشترى بيهم أتوبيسات.. رجل أعمال ينصب على مواطنين في 600 مليون جنيه ويهرب

اتخذت الأجهزة الأمنية من الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة – مقيم بمحافظة الجيزة "هارب خارج البلاد وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه") لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعي مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم التزامه بذلك.

غسل أموال

ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات) ، بالإضافة إلى استغلال جانب من تلك الأموال فى شراء (593) حافلة بأسماء الشركات المملوكة له ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (600 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال

وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.