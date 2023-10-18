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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق نهائي تحدي العرب لإنترنت الأشياء في دبي اليوم

طلاب جامعات
طلاب جامعات

 

 

أعلنت الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE فرع إدارة التكنولوجيا ، وذلك التعاون مع IEEE TEM، وهو بشراكة استراتيجية مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجمعية اتصال وشركة دلتا سكوير لإدارة وتنفيذ مشروعات الابتكار وريادة الأعمال اليوم عن تأهل الفائزين في الدورة الخامسة من تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2023 بمصر.


واوضحت أنهم سيشاركوا ضمن التصفيات النهائية للتحدي وذلك بمشاركة فرق من 12 دولة عربية هي الجزائر، البحرين، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، تونس، والإمارات العربية المتحدة، وهذا على هامش فعاليات Expand North Star في الفترة من 15-18 أكتوبر الجاري وذلك مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أوضحت الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن إجمالي عدد المتقدمين خلال تحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لعام 2023، بلغ 170 مشروعاً عن مسار مشاريع طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، و200 مشروع من مسار مشاريع التخرج، و30 مشروعاً من مسار الشركات الناشئة.

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مشيراً إلي أن تحدي مصر لإنترنت الأشياء في عامه السابع والذي انطلق تحت مسمي (دوري إنترنت الأشياء) منذ عام 2016 هو نقطة انطلاق الفائزين إلي تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وأضاف أن تحدي مصر لإنترنت الأشياء دعم منذ بدايته وحتى العام الحالي، بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، نحو 180 شركة ناشئة و950 مشروع تخرج و960 مشروعاً من مدارس المتفوقين و7000 متدرب، مؤكداً إن تحدي مصر لإنترنت الأشياء يعد من أهم المسابقات التي تعقد في مصر في المجالات ذات الصلة بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، ويتأهل منه أول ثلاثة فائزين من مجالات الشركات الناشئة ومشروعات التخرج ومدارس المتفوقين لتمثيل مصر في تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، ويعد التحدي برنامجاً قومياً سنوياً يهدف إلى بناء القدرات لدعم وتشجيع الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والذي يتوافق مع توجهات الدولة نحو خلق كوادر وكفاءات محلية تساهم في توطين التكنولوجيا في مجالات وتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.


وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية المرموقة؛ لتبادل الأفكار والخبرات وصقل خبرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الجانبين، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون في تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، استقبلت جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، وفدًا من كلية أوشن كونتي من الولايات المتحدة الأمريكية، لعقد ملتقى تعريفي حول برامج الاتفاقيات الدولية والبدء في تفعيل هذه البرامج.

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وعقدت الندوة علي مدار يومين بمقر جامعة المنصورة الجديدة، وشهدت حضور طلاب من كليات العلوم والأعمال وعلوم وهندسة الحاسب وأولياء أمورهم؛ للتعرف على هذه البرامج ومدى الاستفادة التي ستعود على الطلاب بعد حصولهم على ثلاث درجات علمية (شهادة من جامعة المنصورة الجديدة وشهادة من كلية أوشن كونتي وشهادة من جامعة ميرلاند الامريكية أو جامعة وليام باتريسون الامريكية).

ومن جانبهم، أثنى الوفد على الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها جامعة المنصورة الجديدة بالإضافة إلى مستوي طلابها ومدي إلمامهم بأخر المُستجدات في مجال دراستهم.

الجدير بالذكر أن البرامج الدولية التي سيتم تفعيلها خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024 هي: (برنامج الدرجة الثلاثية في تكنولوجيا المعلومات Information Technology - برنامج الدرجة الثلاثية في التسويق الرقمي Digital Marketing - برنامج الدرجة الثلاثية في التكنولوجيا الحيوية  Biotechnology Program - برنامج الدرجة الثلاثية في تكنولوجيا الأمن السيبراني Cybersecurity Technology).

شهدت الندوات حضور كل من الدكتور إبراهيم فتحي معوض منسق الجامعة وعميد كلية علوم وهندسة الحاسب، والدكتور عبدالقادر مبارك عميد كلية الأعمال، والدكتور سمير صقر عميد كلية العلوم.

الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات الكهرباء والإلكترونيات IEEE

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