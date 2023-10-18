يعود اسم Delage إلى أوائل القرن العشرين، عندما كانت شركة صناعة السيارات الفرنسية تحظى بتقدير كبير على الحلبات مثل أيقونات كبوجاتي فيراري، ولكن بعد توقف دام 70 عامًا، تم "إعادة تأسيس" شركة Delage في عام 2019 كما يحب الرئيس التنفيذي لوران تابي أن يقول والآن، بدأ إنتاج سيارتها الخارقة D12 الجذرية رسميًا.

بقوة 1100 حصان.. شركة Delage تبدأ إنتاج سيارة D12 الخارقة

وقد قامت الشركة بالفعل ببناء أربعة نماذج من D12، حسبما أكد تابي في مقابلة مع مجلة أوتوكار. سيكون إجمالي عدد الطرازات D12 30 نموذجًا فقط، وسيتم الإنتاج في منشأة Delageالمخصصة في Magny-Cours بفرنسا، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تصبح جميع السيارات على الطريق؛ قد يستغرق الأمر ما يصل إلى خمس سنوات لإكمال الجولة بأكملها.

بقوة 1100 حصان.. شركة Delage تبدأ إنتاج سيارة D12 الخارقة

يوجد تحت غطاء محرك السيارة D12 محرك V12سعة 7.6 لتر ومحرك كهربائي واحد يمنحها قوة إجمالية تبلغ 1100 حصان و794 رطل قدم من عزم الدوران، يستخدم Delage هيكلًا أحاديًا من ألياف الكربون مع وضعية جلوس مركزية ونظام تعليق فريد من نوعه "متقلص" مشتق من الفورمولا 1 والذي يتخلص من القضبان المانعة للانقلاب تمامًا. هذا هو نفس الإعداد الذي استخدمه فريقا ماكلارين وفيراري F1 في التسعينيات وهو الآن حصري لعلامة Delage التجارية.

بقوة 1100 حصان.. شركة Delage تبدأ إنتاج سيارة D12 الخارقة

تبلغ تكلفة سيارة Delage D12 حوالي 2.3 مليون دولار (2.7 مليون يورو) في الولايات المتحدة عندما يتم طرحها للبيع، مما يجعلها واحدة من أغلى 50 سيارة في العالم. من غير الواضح ما إذا كانت جميع الأمثلة الثلاثين قد تمت المطالبة بها بالفعل.

بقوة 1100 حصان.. شركة Delage تبدأ إنتاج سيارة D12 الخارقة

كما أكد تابي في مقابلتنا الحصرية في عام 2022، فإن الشركة تعمل بجد بالفعل على نموذج ثانٍ أكثر قابلية للتحقيق لمجموعة Delage.

"سيكون طرازًا مختلفًا تمامًا، أقرب إلى سيارة سياحية ذات مقعدين مثل تشيرون. وستكون صالحة للقيادة على الطرق أيضًا، وسريعة جدًا."