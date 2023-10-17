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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أهمها الفواكه الحمضية... أطعمة تقي من السرطان

السرطان
السرطان

انتشر فى الآونة الأخيرة إصابة الكثير من الأشخاص بالسرطان، لذلك نكشف عن قائمة ببعض الأطعمة الأخرى التي يُشير إلى أنها يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

1. الثوم والبصل: يحتوي الثوم والبصل على مركبات السلفور الطبيعية التي قد تكون لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. يشير بعض الأبحاث إلى أن استهلاك الثوم والبصل قد يرتبط بتقليل خطر بعض أنواع السرطان، مثل سرطان المعدة وسرطان القولون.

2. الفاكهة القوية باللون البرتقالي والأصفر: تحتوي الفواكه مثل الجزر واليقطين والكمثرى والمانجو على مركبات تسمى الكاروتينويدات. تعتبر الكاروتينويدات مضادات أكسدة قوية وتعتبر مفيدة في الوقاية من السرطانات المختلفة، مثل سرطان الرئة وسرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

3. الفواكه الحمضية: مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت والفراولة. تحتوي هذه الفواكه على فيتامين C ومركبات أخرى مضادة للأكسدة التي تعزز صحة الجهاز المناعي وتساهم في الوقاية من السرطان.

4. الأطعمة الغنية بالألياف: تشمل الحبوب الكاملة مثل الشوفان والقمح الكامل والأرز البني، والبقوليات مثل العدس والفاصوليا والحمص. تحتوي الألياف الغذائية على فوائد صحية عديدة، بما في ذلك الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر سرطان القولون.

5. اللحوم البيضاء والأسماك: يُفضل استبدال اللحوم الحمراء المصنعة باللحوم البيضاء مثل الدجاج والديك الرومي، وتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين. تحتوي هذه الأطعمة على بروتينات ذات جودة عالية وأحماض دهنية أوميغا-3، ويعتقد أنها تساهم في الحفاظ على صحة الجسم وتقليل خطر بعض أنواع السرطان.

من المهم أن تتبع نظام غذائي متوازن يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة الطازجة والمغذية. يعد الاستمرار في اتباع نمط حياة صحي بشكل عام، بما في ذلك ممارسة النشاط البدنيبشكل منتظم والامتناع عن التدخين وتقليل تعرضك للعوامل المسببة للسرطان مثل الضوء الشمسي المفرط والتلوث البيئي والمواد الكيميائية الضارة، يمكن أن يكون لديك تأثير إيجابي على صحتك العامة وقدرتك على الوقاية من السرطان.

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