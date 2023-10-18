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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا المسئولة.. روسيا: استهداف مستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب

مستشفى المعمداني
مستشفى المعمداني بغزة

أدان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، المجزرة الإسرائيلية على المستشفى المعمداني في غزة، واصفًا إياها بـ"جريمة حرب".

وقال ميدفيديف عبر حسابه بموقع “تيليجرام”: "الضربة الهائلة للمستشفى في قطاع غزة هي بالتأكيد جريمة حرب".

وأضاف أن "المسؤولية النهائية عنها تقع على أولئك الذين يربحون بلا رحمة من الحروب في مختلف البلدان وعلى مختلف القارات. الذين يبذلون بلا تفكير مبالغ ضخمة في الأموال لشراء الأسلحة، محملين صناعتهم العسكرية. الذين ينشرون أكاذيب بخصوص مهمتهم العالمية في حماية القيم الديمقراطية. الولايات المتحدة الأمريكية".

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وأضافت الوكالة، أن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

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