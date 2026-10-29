قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد هكر شاشات الجيزة.. عقوبات رادعة تواجه المتورطين في الاختراق الإلكتروني
جدول ترتيب الدوري بعد فوز بيراميدز على دجلة بثنائية
خاص | الأهلي يحسم موقفه من عموتة بسبب الأداء والانتقادات
حلم بدأ ولم يكتمل.. وفاة صاحب مطعم بالشرقية بعد أيام من افتتاح مشروعه
توكيلات باسم متوفى للاستيلاء على 17 فدانًا.. ورثة فنان إماراتي يلاحقون سيدة أعمال وزوجها بتهمة التزوير
وفاة نجل النائب محمود عبادة زيدان.. الجنازة والعزاء غدًا بالبحيرة
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الالتزام بمبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق بشأن مياه النيل
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له
وزير الخارجية: قضية المياه لا تخص مصر وحدها بل ترتبط بالعديد من الدول الأفريقية
بوتين: الكثير من الأوروبيين يستعدون لحرب مع روسيا ونحن جاهزون
تحذير عاجل من البنوك وشركات المحمول.. ماذا يحدث الساعة 11 مساء اليوم؟
لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين لمصر بعد دعم السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشناوي: الفوز على وادي دجلة خطوة مهمة نحو حلم الدوري

أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
حمزة شعيب

قال أحمد الشناوي حارس مرمى وقائد نادي بيراميدز إنه سعيد للغاية بالفوز الذي تحقق على حساب وادي دجلة بهدفين مقابل هدف والاستمرار في قمة جدول الدوري، مؤكدا على أن المباراة كانت صعبة للغاية والفريق قدم مواجهة غاية في القوة واستحق القوز في النهاية والوصول إلى الفوز بالمباراة الثامنة على التوالي في البطولة والابتعاد بالصدارة.

أضاف الشناوي أن الفريق يأخذ كل مباراة يخوضها بجدية شديدة والهدف هو مواصلة الانتصارات والتقدم والفوز خطوة مهمة نحو حلم الدوري، مشددا على أن البداية القوية في الدوري كانت مهمة للغاية.

وتمنى الشناوي التوفيق للمنتخب الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن مؤكدا على أن الجهاز الفني حقق الإنجاز في كأس العالم وسيواصل ذلك في المرحلة المقبلة متمنيا أن يكون ضمن اختيارات الجهاز الفني في التجمع المقبل.

أشار إلى أن المنتخب هو أحد أهم أحلام لاعب كرة القدم وطالما هو قادر على العطاء فإنه مستمر في الحلم بالتواجد مع الفراعنة متمنيا التوفيق للجهاز الفني في المرحلة المقبلة.

الشناوي أحمد الشناوي بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

سعر الذهب الآن

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب الآن عيار 21 بعد قرار البنك المركزي

صورة أرشيفية

السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية

رئيس الوزراء

انتهى زمن "الحكومة تكلفني وأقعد".. رسائل حاسمة من مدبولي حول ملف التكليف

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة

من تدوير المخلفات للطاقة الشمسية.. 18 مشروعًا يفوزون بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

مخرات ارشيفيه

الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد لمواجهة أمطار وسيول الشتاء

ندوة إعلامية بالغربية

إعلام الغربية ينظم ندوة بجامعة سمنود التكنولوجية لتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الشباب

بالصور

بفستان جلد أسود.. إيمان العاصي تخطف الأنظار من أمام الأهرامات

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد