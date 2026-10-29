الشناوي: الفوز على وادي دجلة خطوة مهمة نحو حلم الدوري

قال أحمد الشناوي حارس مرمى وقائد نادي بيراميدز إنه سعيد للغاية بالفوز الذي تحقق على حساب وادي دجلة بهدفين مقابل هدف والاستمرار في قمة جدول الدوري، مؤكدا على أن المباراة كانت صعبة للغاية والفريق قدم مواجهة غاية في القوة واستحق القوز في النهاية والوصول إلى الفوز بالمباراة الثامنة على التوالي في البطولة والابتعاد بالصدارة.

أضاف الشناوي أن الفريق يأخذ كل مباراة يخوضها بجدية شديدة والهدف هو مواصلة الانتصارات والتقدم والفوز خطوة مهمة نحو حلم الدوري، مشددا على أن البداية القوية في الدوري كانت مهمة للغاية.

وتمنى الشناوي التوفيق للمنتخب الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن مؤكدا على أن الجهاز الفني حقق الإنجاز في كأس العالم وسيواصل ذلك في المرحلة المقبلة متمنيا أن يكون ضمن اختيارات الجهاز الفني في التجمع المقبل.

أشار إلى أن المنتخب هو أحد أهم أحلام لاعب كرة القدم وطالما هو قادر على العطاء فإنه مستمر في الحلم بالتواجد مع الفراعنة متمنيا التوفيق للجهاز الفني في المرحلة المقبلة.