عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راغب علامة: حرب جبانة يقودها مجرمون لم يقصفوا إلا البراءة

صدى البلد

علق الفنان راغب علامة على استهداف مستشفى المعمداني في غزة وكتبت عبر حسابه بتطبيق إكس :"الآن وبعد هذه المجزرة ، صار واضحاً للعالم ودليلاً قاطعاً بأن مشكلة العدو الصهيوني المجرم ليست مع حركة حماس ! هذا الحقد الأعمى وجريمة الحرب هذه هي دليل قاطع بأن مشكلة الصهاينة هي مع الطفل الفلسطيني والشعب المدني الفلسطيني!".

وأضاف :"حرب جبانة يقودها مجرمون جبناء لم يقصفوا الا البراءة والأطفال والعائلات ولم يقتلوا الا الإنسانية ! طيرانهم المجرم لم يستقوي إلا على المدنيين وعلى بيوت المدنيين! 10 ايام من القصف لم نرى فيها معركة إلا مع الطفولة والبراءة وبدعم من قوى ما يسمى ظلماً بالعالم الأول! عالم العار والاجرام والنفاق !حسبنا الله ونعم الوكيل.

يذكر ان قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، :" تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء  أمس الثلاثاء الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

 

 

وأضاف الرئيس السيسي:" لذا أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية".

 

وتابع الرئيس السيسي:" أؤكد موقف مصر دولة وشعباً رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالباً بوقفها بشكل فوري

 

وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبرعاجل .

 

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة

استهداف مستشفى المعمداني في غزة استهداف مستشفى المعمداني الرئيس عبد الفتاح السيسي الفلسطينيين في غزة الفنان راغب علامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار عنيف يهز تل أبيب.. المقاومة الفلسطينية تقصف مطار بن جوريون

تبرير للجريمة.. أول تعليق من أمريكا بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة

مستجدات الطقس.. موجة أمطار على عدة مناطق بالبلاد لمدة 72 ساعة قادمة

دعاء لأهل غزة بعد قصف مستشفى المعمداني.. اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض

500 شهيد.. حماس تعلق على مجزرة مستشفى المعمداني وسط غزة: إبادة جماعية

مدينًا المجزرة.. توجيه عاجل من بايدن لـ الأمن القومي حول استهداف المستشفى المعمداني

بعد قصفه من الاحتلال.. شكري: إصابة 4 مصريين عاملين في معبر رفح

اقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية في الأردن| شاهد

ترشيحاتنا

بعد مشاورات مع مصر..تفاؤل أمريكي بالاقتراب من خطة إطارية لفتح معبر رفح

انتهى الوقت.. وزير الخارجية الإيراني يتوعد بعد استهداف مستشفى المعمداني

الأقمار الصناعية تلتقط صورًا تُظهر غزة في ظلام دامس بعد العدوان الإسرائيلي|شاهد

إلغاء قمة العرب بايدن في الأردن.. سبب آخر بخلاف قصف مستشفى المعمداني

رئيسة المفوضية الأوروبية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن استهداف المستشفى المعمداني

يجب حماية المدنيين.. بلينكن يدين استهداف المستشفى المعمداني بغزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا تحدث الحساسية الغذائية؟.. تفاصيل صادمة

إسرائيل بينها.. تحذيرات لهذه البلدان من متغير كورونا الجديد في الشتاء |تفاصيل

تعاطف معها الملايين.. حقيقة وفاة الطفلة الجائعة بعد مجزرة مستشفى غزة |شاهد

بلقيس فتحي تثير الجدل بإطلالة غريبة على إنستجرام

فيديو

«بديش أموت ياربي».. صدمة طفل فلسطيني بعد دخول منزله المُدمر بسبب القصف الإسرائيلي|شاهد

مشهد مؤثر للهلال الأحمر التونسي ترحمًا على أرواح ضحايا مستشفى غزة |شاهد

تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني.. لقطات جديدة لمسيرة حاشدة في رام الله

لن نبقى متفرجين على غزة.. تحذير خطير من إيران لـ إسرائيل وأمريكا |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ