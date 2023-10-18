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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض سرطان الشرج.. تعرف عليها

أعراض سرطان الشرج
أعراض سرطان الشرج

انتشر، فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من مرض السرطان ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، ويجهل البعض أعراض تؤكد الإصابة بسرطان الشرج لذلك نكشف عنها. 

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أعراض سرطان الشرج 

كشف موقع هيلثي عن أعراض سرطان الشرج قد تشمل ما يلي:

1. نزيف المستقيم: قد يكون النزيف هو أحد العلامات الأكثر شيوعًا لسرطان الشرج. قد تلاحظ وجود دم في البراز أو على ورق التواليت بعد التبرز. قد يكون الدم قدرًا قليلًا ومرئيًا، أو قد يكون كمية كبيرة ومختلطًا مع البراز.

2. تغيرات في عادات الأمعاء: قد تلاحظ تغيرات في عادات الأمعاء، مثل الإسهال المتكرر أو الإمساك المستمر، أو تغيير في شكل البراز، مثل البراز الرفيع أو الشكل الشريطي.

3. الألم والتورم: قد تشعر بألم في منطقة الشرج أو الحوض، وقد يزداد الألم أثناء التبرز. قد يلاحظ التورم أو الكتلة في منطقة الشرج.

4. حكة أو حرقة: قد تعاني من حكة شديدة أو حرقة في منطقة الشرج.

5. فقدان الوزن غير المبرر: قد تفقد وزنك بشكل مفاجئ وغير مبرر، وذلك بسبب تأثير سرطان الشرج على الجهاز الهضمي وامتصاص العناصر الغذائية.

من المهم أن يتم استشارة الطبيب في حالة ظهور أي من هذه الأعراض أو أي تغير آخر غير طبيعي في صحة الشرج. يجب ملاحظة أن هذه الأعراض ليست بالضرورة تعني وجود سرطان الشرج، وقد تكون ناتجة عن حالات أخرى غير خطيرة. ومع ذلك، فإن الكشف المبكر عن سرطان الشرج يساعد في زيادة فرص العلاج الناجح والشفاء.

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