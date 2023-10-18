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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. وحظك اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023| تخلص من الأفكار السلبية

السرطان
السرطان

برج  السرطان (21 يونيو – 22 يوليو) يتميز هؤلاء الاشخاص بالحدس القوي والطيبة والود ولكنهم يتأثرون بالمشاكل أكثر من غيرهم .
 

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نعرض لكم توقعات برج السرطان وحظك اليوم الاربعاء 18 اكتوبر 2023 على الصعيد المهني العاطفي والصحي

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 18 اكتوبر 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية، كن منارة في رحلة الحياة
سيكون هناك احتكاك بسيط في العلاقة ولكن لن تحدث أي عوائق خطيرة اليوم والتعامل مع التحديات المهنية بجد وصحتي جيدة اليوم.


برج السرطان على الصعيد العاطفي

 

انتظر التقلبات الجديدة في الحياة العاطفية وعلى الرغم من الترابط القوي، قد تتوقع حوادث غير سارة اليوم.

تجنب التدخلات الخارجية في الحياة والتي قد تسبب شقاقاً بينك وبين الحبيب و يجب على المرأة المتزوجة الحذر من القريب البعيد الذي قد يحاول إحداث شرخ في الحياة الزوجية.

ابتعد عن الأفكار السلبية وأخلص حبك ومشاعرك للحبيب و يجب على مواليد برج السرطان أن يكونوا حذرين في التمسك بشريك واحد ويجب ألا يبتعدوا اليوم.

توقعات برج السرطان مهنيا

 

لن يحدث أي تحدٍ احترافي كبير اليوم وعلى الرغم من أن حياتك المكتبية ستكون أسهل، إلا أنه من الجيد توخي الحذر من المشاكل التي تسببها سياسات المكتب وسيحاول بعض زملاء العمل انتزاع رصيدك من وظائف معينة.

يُقترح عليك التحلي بالصبر والحفاظ على علاقة ودية مع كبار السن والرؤساء وحافظ دائمًا على علاقة مهنية مع السلطات والتي ستستفيد منها في المستقبل.

توقعات برج السرطان صحيا

على الرغم من المشاكل الصحية البسيطة، إلا أن صحتك العامة ستكون جيدة.

يجب على كبار السن الذين يعانون من التوتر النفسي أن يبدأوا بممارسة اليوغا والتأمل و يمكن لبعض مواليد برج السرطان أن يتوقعوا مشاكل في الهضم بالإضافة إلى الصداع الشديد اليوم.

قد تعاني الإناث من مشاكل متعلقة بالحمل ولكن هذا لن يكون خطيرًا وحاول تناول الوجبات الخفيفة الصحية والمخبوزة وابتعد عن الوجبات الخفيفة المقلية.

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