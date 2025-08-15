يركزوا في شغلهم.. خالد الغندور يعلق على أداء مراقبي المباريات









شارك الاعلامي خالد الغندور منشورا جديدا بشأن مراقبي المباريات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك





وكتب الغندور :" اتمني ان كل مراقبي المباريات يركزوا في شغلهم و يكتبوا كل حاجة قبل و أثناء و بعد اللقاء من اجل إنجاح المسابقة".

الأهلي يواجه فاركو في الدوري

يواجه فريق الأهلى نظيره فاركو، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، 15 اغسطس، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمباراة فاركو

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أشرف داري، ياسين مرعي، محمد هاني، محمد شكري، أحمد رمضان، كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، أشرف بنشرقي.

الهجوم: نيتس جراديشار، محمد شريف.