الأهلي يصل إستاد القاهرة استعدادا لمباراة فاركو بالدوري

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمباراة فريق فاركو التي تجمع الفريقين في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

عقد الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة، أكد خلالها على العديد من الجوانب المتعلقة بخطة اللعب والمهام المطلوبة من الجميع خلال اللقاء.

لقاء اليوم هو التاسع بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود فاركو للدوري العام موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 1 مارس 2022 وانتهت بفوز الأهلي 4-1، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة هدفين وهدف لكل من محمد شريف وحسين الشحات، وآخر مباراة في 28 مايو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 6- صفر، أحرز وسام أبو علي أربعة أهداف، وهدف لكل من حسين الشحات وإمام عاشور.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ست مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي عشرين هدفًا وتلقت شباكه خمسة أهداف.