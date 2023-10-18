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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدواجن بـ73 جنيها.. الزراعة توجه رسالة تحذيرية لـ التجار

الدواجن و البيض
الدواجن و البيض

 أكد الدكتور حسام عبد الرازق، عضو لجنة المتابعة الميدانية بوزارة الزراعة، أن أسعار الدواجن و البيض تشهد انخفاضات بعد المبادرة التي أطلقتها الحكومة.

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تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 18-10-2023

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الفراخ البيضاء بـ 75 جنيهًا.. انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق اليوم


وأضاف خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن سعر بيض المائدة بالبورصة بـ 115 ويصل لـ المستهلك لـ 125 جنيها، وأن سعر الدواجن بـ 65 جنيها بالمزرعة، ويصل لـ المستهلك بـ 73 جنيها.


وأشار إلي أن هناك متابعة ميدانية وحملات مشتركة من قبل وزارة الزراعة، وشرطة التموين، وجهاز حماية المنافسة، والمستهلك، وهناك انتشار في جميع المحافظات.


ولفت إلي أنه يحذر من عدم التزام التجار بالمبادرة الحكومية، وأن هذه المبادرة ساهمت بنسبة كبيرة جدًا في ضبط الأسعار.

 


 

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