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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أحدث أسعار لـ الدواجن والأسماك في الأسواق اليوم.. شاهد

صدى البلد

رصدت عدسة "صدي البلد"، أسعار الدواجن، والاسماك في أسواق محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء الموافق 17 اكتوبرالجاري.

وقال أحد تجار الدواجن، إن سعر الفراخ البيضاء 75 جنيهًا، وسعر الفراخ البلدي 120 جنيه، وسعر الفراخ البانيه 160 جنيهًا،

وأوضح أن سعر أوراك الفراخ 80 جنيهًا، وسعر الكبد والقوانص 85 جنيهًا، وسعر الأجنحة ب50 جنيهًا، أما سعرالأرانب بـ95 جنيهًا للكيلو.


 وجاءت اسعار الأسماك160 جنيها للبوري،  وتراوح سعر المكرونه بين 70 الي 80 وسعر السمك البلطي 75 جنيها للكيلو، والجمبري من 230 الي 280، والسبيط من ١٥٠الي ١٧٠ والفيليه 140 وجاء المكاريل بسعر110 جنيها. 


 وأعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن تفاصيل مشاركته فى مبادرة الحكومة التى تم الإعلان عنها لخفض أسعار السلعالغذائية من خلال توفير الدواجن والبيض بأسعار مخفضة وفى متناول المستهلك، وذلك فى إطار جهود الحكومة لضبطالأسعار فى الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كان  رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة  صرح قبل ذلك بأن "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن وليس هناك أيأزمة، مؤكدا  أن الإفراج عن الأعلاف ساهم في زيادة إنتاج الدواجن.

أخر أسعار الدواجن أسعار الدواجن والأسماك اسعار الاسماك البانية البلطى السل الدواجن والبيض الغرفة التجارية بالجيزة سعار الدواجن

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