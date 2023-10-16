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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تخفيضات 35%.. أسعار الدواجن والأرز بعد مبادرة خفض الأسعار

سلع مخفضة
سلع مخفضة

أسعار الدواجن والأرز.. أكد أحمد عبدالعظيم مشرف قطاع فروع الجيزة بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ان الشركة تعمل على توافر السلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلي 35% عن مثيلاتها في السوق المحلية، مطالبًا المواطنين الحصول على قدر احتياجاتهم الاستهلاكية منعًا للتزاحم والتكالب على السلع.

أسعار السلع بعد مبادرة التخفيضات 

وجاءت أسعار أبرز السلع التي تم طرحها في مبادرة تخفيض أسعار السلع من خلال شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية: سكر حر 1 كيلو بسعر 27 جنيه بدلا من 35 جنيه، زيت خليط معبأ 800 مل بسعر 40 بدلا من 45، زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلا من 118 جنيهًا.

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وأسعار كيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلا من 28، أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيه بدلا من 25، دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهًا، طبق بيض 30 بيضة 125 جنيه بدلا من 150 جنيهًا،مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيه، مكرونة 350 جرام بسعر 5.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه.

كما قامت الشركة المصرية لتجارة الجملة بطرح السلع الاساسية من سكر وزيت وارز ومكرونة بنفس اسعار النيل للمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلي طرح دواجن محلية مجمدة 1 كيلو بسعر 105 جنيهًا بدلا من 125 جنيه، ولحوم برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 160 جنيهًا بدلا من 190 جنيه.

اسعار أسعار الدواجن والأرز السكر اللحوم السلع الأساسية

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