الأسعار في "النازل" بعد قرارات الحكومة| البيض بـ 125.. الدواجن 69.. والذهب من 1500 جنيه

البصل يسجل 19.5 جنيه في سوق العبور





الدواجن البيضاء تصل إلى 69 جنيها للكيلو





كرتونة البيض الأبيض بـ 125 جنيها





جرام الذهب عيار 18 يسجل 2,014 جنيها للشراء

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، بجانب أسعار الدواجن والبيض والذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-10-2023، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.



أسعار الخضراوات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 8.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 14.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 19.5 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 10 جنيها للكيلو، والجزر بدون عروش 30 جنيها للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 11 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الخضراوات والفاكهة



ووصل سعر الباذنجان البلدي إلى 7 جنيه للكيلو، والرومي بـ 3.5 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 7 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 10 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 9 جنيهات، والألوان 25 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 4 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو الخيار الصوب 8 جنيهات، و البامية 32 جنيه، والثوم 25 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 6 جنيهات، والبطاطا 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين

ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 7 جنيهات، و البرتقال ابو سرة 9 جنيها والليمون البلدي 8 جنيهات، والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا، والتفاح الجولدن 30 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 22 جنيها، والأفوكاتو 90 جنيها، والكانتلوب 15 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 35 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الاسود 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 39 جنيهًا، و الكمثرى الثلاجة 25 جنيها، و الباباظ 9 جنيها، و الزنجابيل 70 جنيها.

أسعار الدواجن والبيض



أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:



أسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 69 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 110 جنيها للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء 65 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 97 و 98 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم



سجّل سعر البيض الأبيض 125 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر 127 جنيها للكرتونة، والبلدي 139 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 19.5 و 28 جنيه، والكتكوت “ساسو” بين 19 و 20 جنيه، والكتكوت البلدي الحر بين 10.5 و 11.5 جنيهات.



أسعار الذهب اليوم في مصر

سجّل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,330 جنيهًا للبيع و 2,350 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,663 جنيهات للبيع و 2,686 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,997 جنيهًا للبيع و 2,014 جنيهًا للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,553 جنيهًا للبيع و 1,567 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 18,640 جنيها للبيع و 18,800 جنيه للشراء. والأونصة حوالي 82,815 جنيها للبيع 83,526 جنيها للشراء.

وبلغ كيلو الذهب حوالي 2,662,857 جنيها للبيع، و 2,685,714 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.