البيضاء بـ 69 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية داخل المزارع، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023.

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 69 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء 65 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 97 و 98 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سجّل سعر البيض الأبيض 125 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر 127 جنيها للكرتونة، والبلدي 139 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 19.5 و 28 جنيها، والكتكوت “ساسو” بين 19 و 20 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 10.5 و 11.5 جنيه.

