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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القبض على أصحاب 3 سوبر ماركت بالقاهرة يستغلون المواطنين

صدى البلد

وجهت مديرية تموين القاهرة بقيادة اللواء دكتور عبد النعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين والتجارة بالقاهرة، ضربات موجعة ضد المخالفين ومحتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار مخالفة لقرار مجلس الوزراء.

وذلك حفاظًا على حق المواطن والضرب بيد من حديد ضد المخالفين ومن تسول له نفسه التلاعب بقوت وحق المواطن.

ونظمت مديرية التموين والتجارة عدة حملات كثفت خلالها المرور على مخازن الجملة والتفتيش على مدى توافر السلع الغذائية والأرصدة الموجودة ومطابقتها بالأرصدة الدفترية وتواريخ صلاحيتها وتبين توافر السلع بها، وعلى محلات البقالة والسوبر ماركت وتحرير مخالفات للسلع غير المدون عليها بيانات وأسعار وتواريخ الصلاحية و تحريزها وسحب عينات للتأكد من صلاحيتها.

وشملت حملـة الرقابـة التجارية بالمديريـة بـدائرة قسـم شـرطة التجمـع الأول، القبض على المسـئول عـن سـوبرماركت الحســــونـي بالتجمـع الأول بمنطقة الخدمات ـ القاهرة الجديدة، لمخالفته أحـكـام القرار 113 لسنة 1994 الخاص بالسلع مجهولة المصدر، والقرار 330 لسنة 2017  الخاص بعدم وجود مستندات.

ولحيازته بقصد البيع والتوزيع 650 باكتة أرز بإجمالي 13 طن أرز، و136 باكتة سكر بإجمالي 2720 كجم سكر.

تحرر عن ذلك محضر برقم 15073 ج. ج قسم شرطة التجمع الأول.

كما تمكنـت حملـة الرقابـة التجاريـة بالمديريـة بـدائرة قسـم شـرطـة عـيـن شـمـس مـن
ضـبط  المسـئـول عـن مـحـل المراعـي الخضـراء لبيـع اللحـوم والمجمـدات بشارع أحمد عصمت عين شمس، وذلك لمـخالـفـته القرار 113 لسنة 1994 الخاص بالسلع مجهولة المصدر، والقانون 453 لسنة 1954 الخاص بعدم وجود ترخيص.

وذلك لحيازته بقصد البيع والتوزيع 10 کراتين كبدة مجمدة بإجمالي 162.5 كجم كبدة مجمدة.

تحرر عن ذلك محضربرقم 20946 ج. ج قسم شرطة عين شمس.

في السياق ذاته، تمكنـت حملـة الرقابـة التجاريـة بالمديريـة بـدائرة قسـم شـرطـة عـيـن شـمـس مـن
ضـبط /  المسـئول عـن سـوبرماركت السـوهاجي بجوار محطة مترو عين شمس، وذلك لمخالـفـته القرار 113 لسنة 1994 الخاص بالسلع مجهولة المصدر، والقانون 453 لسنة 1954 الخاص بعدم وجود ترخيص.

وذلك لحيازته بقصد البيع والتوزيع 20 كرتونة زيت الباشا بإجمالي 240 زجاجة زيت خليط زنة 1 لتر، و5 كراتين زيت حور بإجمالي 60 زجاجة زيت خليط زنة 800 مللي.

تحرر عن ذلك محضر برقم 20948 ج. ج قسم شرطة عين شمس، وجار العرض على النيابة المختصة.

وقد شدد اللواء دكتور عبد النعيم حامد، مدير مديرية تموين القاهرة، على استمرار تفعيل الحملات المكثفة ليل نهار بقطاعات العاصمة الأربع لإحكام الرقابة على الأسواق، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، والاطمئنان على ثبات الاسعار بعد تخفيضها بقرار مجلس الوزراء، وجار العمل والتفتيش بشتى المناطق وفي جميع الأوقات.

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