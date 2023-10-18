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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يبدأ من 1199 دولارًا.. هل أسعار هواتف iPhone منطقية أم الشركة تستغلك؟!

هل أسعار هواتف iPhone
هل أسعار هواتف iPhone منطقية أم الشركة تستغلك؟!

كشفت آبل عن سلسلة iPhone 15 في حدث أقيم في سبتمبر الماضي. وقد حظيت المجموعة، التي تتكون من iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، باهتمام ليس فقط لميزاتها ولكن أيضًا لتسعيرها.
وبالتحديد، تسبب إطلاق Pro Max بسعر يبدأ من 1199 دولارًا في انتقاد عملاق التكنولوجيا الأمريكي. هل تعلم التكلفة الفعلية لإنتاج هذا الهاتف؟ كشفت معلومات حديثة عن تكلفة إنتاج iPhone 15 Pro Max. فيما يلي التفاصيل ...

 

iPhone 15 Pro Max هو أغلى هاتف رائد تنتجه آبل

 

كانت الشائعة التي تفيد بأن آبل سترفع الأسعار لطرازاتها الجديدة تتردد في وسائل الإعلام لفترة طويلة. على الرغم من أن هذا لم يحدث بالنسبة للطرازات القياسية، فقد تم طرح iPhone 15 Pro Max بسعر 1199 دولارًا، وهو أعلى بـ 100 دولار من iPhone 14 Pro Max. وهذا يمثل زيادة في الأسعار بنسبة 12٪ تقريبًا. بالطبع، لم تتخذ آبل هذا القرار دون سبب. تأتي الطرازات الجديدة بتغييرات كبيرة في كل من المواصفات التقنية والتصميم الداخلي، مما أدى إلى زيادة التكاليف.

وفقًا لتقرير نُشر مؤخرًا، تنفق آبل 558 دولارًا لكل وحدة لإنتاج iPhone 15 Pro Max. وهذا يمثل زيادة بنسبة 12٪ في التكلفة مقارنةً بـ iPhone 14 Pro Max. بالإضافة إلى ذلك، فإن طرازات iPhone 15 الأخرى أكثر تكلفة في الإنتاج من سابقاتها. على سبيل المثال، يقدر أن تكلفة إنتاج iPhone 15 Pro على آبل 523 دولارًا، وهو أعلى بحوالي 8٪ من تكلفة iPhone 14 Pro. في الوقت نفسه، تبلغ تكلفة إنتاج iPhone 15 Plus 442 دولارًا، وهو أعلى بنسبة 10٪ من تكلفة iPhone 14 Plus.

ومع ذلك، فإن iPhone 15 الأساسي لديه أكبر فرق في التكلفة مقارنةً بأي طراز iPhone 14 من عام 2022. تقدر التقارير أن تكلفة إنتاج الطراز 6.1 بوصة على آبل 423 دولارًا، مما يجعله أعلى بنسبة 16٪ من iPhone 14، وهو أمر غريب سماعًا، خاصةً بالنظر إلى أن iPhone 15 يُعتبر تحديثًا تكرارًا على الورق.

تجدر الإشارة إلى أن هذه مجرد تقديرات، وقد تختلف التكلفة الفعلية لإنتاج سلسلة iPhone 15 اعتمادًا على عدد من العوامل، مثل أسعار المكونات والعائدات. ومع ذلك، من الواضح أن آبل تستثمر بكثافة في هواتفها الذكية الرائدة، وأن هذه التكلفة يتم تمريرها إلى المستهلكين في شكل أسعار أعلى.

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