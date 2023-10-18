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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأردني: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين لأراضينا "إعلان حرب"

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني

طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، اليوم الأربعاء، بوقف فوري للحرب والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة.

كما أكد وزير الخارجية الأردني على أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية سنراها كإعلان حرب.

وأضاف الصفدي أن مؤشرات الحرب ذاهبة لما هو أسوأ وإن حدث الهجوم البري ستكون الكارثة أكبر.

وقال إن الفلسطينيين ليسوا أقل إنسانية من الأوكرانيين ويجب تطبيق القانون على القضية الفلسطينية.

ولفت وزير الخارجية الأردني الى أنه لا سلام ولا أمن لأي أحد في المنطقة إن لم يحصل الفلسطينيون على حقوقهم.

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