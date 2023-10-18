عبد المنعم التراس: العالم منبهر بقوة وصراحة ووضوح حديث الرئيس السيسي

وجه النائب عبد المنعم التراس، عضو مجلس الشيوخ،التحية للرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية، قائلا: تحية وتقدير للرئيس السيسي والقوات المسلحة التي حمت أرض مصر والوطن طوال الزمن.

وقال "عبد المنعم تراس"، خلال كلمته بجلسه مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي صادق وأمين لا يخشى في الحق إلا الله عز وجل، وحديث الرئيس اليوم أمام المستشار الألماني خير دليل على حديثي.

واسترسل: العالم أجمع منبهر بقوة وصراحة ووضوح حديث الرئيس السيسي، ولذلك أطالب بتأييد كافة قرارات الرئيس السيسي، من أجل تأمين الأمن القومي المصري والحدود المصرية.