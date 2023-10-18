أبرزهم كريم عبد العزيز وعصام السقا.. فنانون يحولون صور البروفايل لعلم فلسطين

تفاعل عدد كبير من الفنانين المصريين مع أزمة القضية الفلسطينية خلال الفترة الحالية، وعبر كل فنان عن حزنه بطريقته الخاصة من خلال السوشيال ميديا وكتابة المنشورات أو توجيه الرسائل المباشرة ، ولكن حرص العدد الأكبر على أن يحول صور الحساب الرسمي له إلى علم فلسطين تضامنًا مع الأحداث الراهنة، ونستعرض لكم أبرز هؤلاء الفنانين ..

عصام السقا:

كان عصام السقا أول المبادرين بتغيير صورة حسابه الشخصي لعلم فلسطين، وأطلق مبادرة لتغيير الصورة الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصورة علم فلسطين، وذلك تضامنًا مع أزمة القضية الفلسطينية وشعبها لما يعانيه من ألم .

وعلق عصام السقا على صورة علم فلسطين ، قائلاً: مبادرة تغيير صورة البروفايل لعلم فلسطين ، أقل تعبير على أن القضية قضية الكل #تحيا مصر.

كريم عبدالعزيز:

استجاب الفنان كريم عبدالعزيز لهذه المبادرة أيضًا، وقام بتغيير صورة الكوفر الخاصة بحسابه الرسمي على موقع فيسبوك ، إلى علم فلسطين تضامنًا مع شعب فلسطين العظيم.

عمرو دياب:

وحرص أيضًا الهضبة عمرو دياب على تغيير صورة حسابه الرسمي على موقع فيسبوك إلى علم فلسطين فى الساعات القليلة الماضية ، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني إثر تفاقم أزمته خلال الساعات الماضية .

أحمد السقا:

تفاعل أيضًا النجم أحمد السقا مع مبادرة تغيير الصورة الشخصية التى أطلقها عصام السقا ، حيث قام بتغيير صورة حسابه الرسمي على موقع فيسبوك إلى علم فلسطين ليعرب عن تضامنه مع شعب فلسطين قلبًا وقالبًا.

أمير كرارة:

ويليهم فى القائمة الفنان أمير كرارة الذى سارع فى تغيير صورة حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ليحولها إلى صورة علم فلسطين ، ليكون من المستجيبين هو الأخر لمبادرة تغيير صورة البروفايل إلى علم فلسطين.

الفنان عمرو مصطفى:

حرص الفنان عمرو مصطفى على دعمه لشعب غزة والتضامن مع القضية الفلسطينية حيث غير صوره حسابه الرسمي إلي علم فلسطين كما نشر سابقًا صورة لعلم فلسطين تحت شعار “أدعم فلسطين ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.