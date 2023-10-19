«الشبراوية» تدعو مشايخ الطرق الصوفية لإعداد قافلة مساعدات لأبناء غزة

أكد المهندس عبد الخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية، أن الطرق الصوفية في مصر ليست بمعزل عن الواقع والأحداث كما يحاول البعض الترويج لذلك وأن الطرق الصوفية على مدار التاريخ كانت ولاتزال تحمل هموم الأمة المصرية والعربية والاسلامية وكانت ولاتزال عوناً للأمة ونصرتها ومواجهة الأعداء سواء أكانوا أعداء داخليين يحضون على الإرهاب و القتـ ـل من خلال التأويل المنحرف للدين الإسلامي، أو كانوا أعداء من الخارج طامعين في بلادنا و السطو على مقدرات شعوبنا .

وأضاف الشبراوي، إن دعم الطريقة الشبراوية الخلوتية، و تفويضها للرئيس عبدالفتاح السيسي، هو دعم و تأييد مطلق لكل موقف و قرار يتخذه و على صاحب كل بصيرة و بصر أن يعي مدى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مصر و على الأمة الإسلامية و العربية و أن كلماته التي يقولها تحمل بين طياتها ما يؤهل لحل كافة مشكلات الأمة، و على الأخوة الأشقاء العرب و الفلسطينين أن ينصتوا بإمعان للرئيس السيسي، خاصة في ظل تنامي حدة و وحشية الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة التي تهدف لتهجير أهلها و تصفية القضية الفلسطينية، و هو ما يؤشر على أن المنطقة بأسرها يمكن أن تدخل في صراع كبير لا تحمد عقباه .

و أشار الشبراوي، إلى ثقته في الطرق الصوفية و ثقته في أنها ستستجيب لدعوته بإعداد قافلة مساعدات إنسانية لأهالي قطاع غزة، و أن الدكتور عبدالهادي القصبي، لن يدخر جهداً في تنسيق الأمر و تنظيم العمل بين مشايخ الطرق بما يتناسب مع مكانة الطرق الصوفية المصرية لتكون دائماً هي القدوة لمريدي و أبناء طرقها التي ينتمون إليها و كذلك لتكون قدوة للأمة العربية و الإسلامية مثلما هي على مدار التاريخ .