يصيبك بحصوات المرارة.. احذر من تناول هذا الطعام

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك.

وأوضحت سهام سوقية، أن المرارة تعمل بجدية أكبر للمساعدة في هضم الأطعمة الدهنية.

كما تحتوي الأطعمة المقلية في الغالب على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، مما يرفع نسبة الكوليسترول في الدم.

لذلك فإن تناول الكثير من الأطعمة الدهنية يمكن أن يؤدي إلى حصوات المرارة.

كما أن تناول هذه الأطعمة المقلية تسبب زيادة في الوزن

ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة المقلية أكثر من أربع مرات في الأسبوع كانوا أكثر عرضة بنسبة 37٪ لزيادة الوزن أو البدانة من أولئك الذين

تناولوها بمعدل النصف.

لذلك خفف من تناول الطعام المقلي

واستبدله بالشوي بالفرن .