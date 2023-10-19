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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش.. حبس عاطل لاتجاره في المخدرات بالشروق

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر الجزئية، حبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش، بقصد الإتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت قد واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها في مكافحة المخدرات، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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