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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في مبيعات السيارات الكهربائية

صدى البلد

أعلنت شركة سيارات مرسيدس بنز عن بيع 510,600 سيارة عالميًا خلال الربع الثالث من عام 2023 (بانخفاض قدره أربعة بالمائة تقريبًا على أساس سنوي). وتحسن إجمالي المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 1.7 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 1,529,829 وحدة.

مرسيدس تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في مبيعات السيارات الكهربائية

وفي الوقت نفسه، تستمر مبيعات السيارات القابلة لإعادة الشحن في النمو، لتصل إلى أرقام قياسية جديدة. في الربع الثالث من عام 2023، باعت الشركة 98,400 سيارة ركاب تعمل بالكهرباء تحت علامتي مرسيدس بنز وسمارت (أكثر بنسبة 19 بالمائة عن العام الماضي)، وهو ما يُترجم إلى حصة 19.3 بالمائة من إجمالي الحجم.

 

بلغت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV) 61.600 (بزيادة بنسبة 66 بالمائة على أساس سنوي)، وهو ما يبدو أنه رقم قياسي جديد (أعلى قليلاً مما كان عليه في الربع الثاني). ويعني ذلك أيضًا أن السيارات الكهربائية بالكامل تمثل 12 بالمائة من إجمالي المبيعات.

 

من ناحية أخرى، انخفضت مبيعات السيارات الهجينة (PHEV) في الربع الثالث بنسبة 19 بالمائة إلى 36,800، على الرغم من أنها لا تزال كافية لالتقاط أكثر من 7 بالمائة من الحجم الإجمالي.

 

مبيعات السيارات الكهربائية العالمية من شركة Mercedes-Benz Cars في الربع الثالث من عام 2023 (التغيير على أساس سنوي):

 

السيارات الكهربائية بالبطارية: 61,600 (بزيادة 66%) وحصة سوقية 12.1%

السيارات PHEV: 36,800 (بانخفاض 19%) وحصة سوقية 7.2%

الإجمالي: 98,400 (بزيادة 19%) وحصة سوقية 19.3%

 

عند استبعاد العلامة التجارية الذكية سمارت، بلغت مبيعات سيارات الركاب من مرسيدس-بنز من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية 57,700 سيارة (بزيادة قدرها 64 بالمائة على أساس سنوي). تنمو شركة سمارت بشكل أسرع بكثير (على الرغم من قاعدة أقل بكثير)، حيث تضاعفت المبيعات في الربع الثالث إلى 3900 وحدة (بزيادة 107 بالمائة على أساس سنوي).

 

وفي الولايات المتحدة، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية 10,000 وحدة من مرسيدس-بنز، لتصبح واحدة من أسرع الأسواق نموًا للعلامة التجارية.

 

النتائج التفصيلية:

حتى الآن هذا العام، باعت شركة سيارات مرسيدس-بنز أكثر من 286,000 سيارة تعمل بالكهرباء، بما في ذلك أكثر من 174,000 سيارة كهربائية بالكامل.

 

مبيعات السيارات الكهربائية العالمية من شركة Mercedes-Benz Carsخلال الربع الأول والربع الثالث من عام 2023 (التغيير على أساس سنوي):

 

السيارات الكهربائية بالبطارية: 174,450 (بزيادة 82%) وحصة سوقية 11.4%

السيارات الهجينة : 111,558 (بانخفاض 10%) وحصة سوقية 7.3%

الإجمالي: 286,008 (بزيادة 30%) وحصة سوقية 18.7%

للإشارة، في عام 2022، باعت مرسيدس-بنز حوالي 117,800 سيارة كهربائية بالكامل (باستثناء سمارت).

 

سيكون هذا عامًا قياسيًا لسيارات مرسيدس-بنز بفضل العدد الكبير من الطرازات الكهربائية الجديدة بالكامل في السوق. ويتشابه معدل نمو مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية ومعدل انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة بعد تسعة أشهر من العام إلى حد كبير مع نتائج مجموعة BMW (ارتفعت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بنسبة 93 بالمائة، وانخفضت السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) بنسبة 11 بالمائة، بزيادة إجمالية قدرها 36 بالمائة).

السيارات الكهربائية مرسيدس مرسيدس بنز PHEV Mercedes-Benz

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