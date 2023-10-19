أحدث سعر لسيارة شيفروليه أفيو في السوق المصري

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.

شيفروليه أفيو موديل 2006

مواصفات السيارة شيفروليه أفيو موديل 2006

وتتوفر شيفروليه أفيو موديل 2006 بناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات، أو أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وتعمل بمنظومة الدفع الأمامي، ويمتاز المحرك بالهدوء وسرعة الاستجابة بالإضافة إلى الاقتصادية في استهلاك الوقود.

تأتي السيارة شيفروليه أفيو موديل 2006 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي الى 1500 سي سي، يضخ قوة تبلغ الى 83 حصانا عند 3000 دورة في الدقيقة، مع سرعة قصوى تبلغ 170 كم، ونظام جر أمامي، وتستهلك السيارة من الوقود 6.4 لتر لكل 100 كم.

بلغت أبعاد وقياسات السيارة شيفروليه أفيو موديل 2006 بطول بلغ 4.310 متر، وعرض 1.710 متر مع ارتفاع بواقع 1.505 متر، وتأتي السيارة بمصابيح أمامية متوسطة الحجم وشبكة تهوية بركيزة واحدة عرضية يتوسطها شعار شيفروليه.

شيفروليه أفيو موديل 2006

أسعار السيارة شيفروليه أفيو موديل 2006 "مستعملة"

بلغ سعر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2006 في سوق المستعمل 140 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.