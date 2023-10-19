عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي بجنوب سيناء

صدى البلد

أصيب  6 أشخاص، في حادث  سيارتين ربع نقل  على الطريق الدولي "أبورديس" علي  بعد 2 كيلو متر من أبورديس   الطريق القديم بمحافظة جنوب سيناء.


وتلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغً من شرطة النجدة، يفيد تصادم سيارتين ربع نقل على الطريق الدولي "أبورديس- ابوزينمة"، الطريق القديم بعد ابورديس 2ك تجاه ابوزينمه الطريق القديم بجنوب سيناء.

 
أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم الدفع ب3 سيارات إسعاف، هم:

محمد أبوالحسن السعيد 32 السويس
كدمات وسحجات

اسلام ممدوح محمد 35 اسكندريه 
جرح قطعى بفروة الرأس حوالى 10سم و كدمة شديده بالصدر والظهر و  اشتباه ما بعد الارتجاج

احمد رمضان موسى30 السويس 
كدمات وسحجات اشتباه كسر بالفقرات القطنيه وكدمة. بالركبه اليمنى
ومصطفى صابر محمد 36 اسكندريه 
كدمات وسحجات
ربيع محمد على 38 أسوان
كدمات وسحجات 
بيانات رفض النقل

إبراهيم شيتوى سعد 42 راس سدر 
جرح قطعى بالشفه السفلى حوالى1سم

وتم نقل الحالات إلى مستشفى ابورديس الدولي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

صورة ارشيفية

FB_IMG_1697665397779
FB_IMG_1697665397779
جنوب سيناء حوادث إصابة ٦ أشخاص ابو زنيمة أبو رديس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صحراء النقب.. السيسي يكشف المستور ويفضح مخطط إسرائيل في سيناء

فضيحة جديدة لبايدن .. مسؤول بارز يستقيل احتجاجًا على دعم إسرائيل

بيج رامي باكيا: عمري ما حسيت في حياتي بأكتر من كده مهانة

مصر تنتفض استجابةً لنداء السيسي.. عندما تكون مسافة السكة قولا وفعلا

مصر تنتصر على إسرائيل في معركة غزة..السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن مباحثات بايدن والسيسي عن قطاع غزة

بعد المعمداني.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفى القدس بغارات جوية

عنف لا يمكن تحمّله | 10 تصريحات لـ محمد صلاح عن غـزة

موضوعات متعلقة

عروض شعبية لأطفال الطور ضمن احتفالات أكتوبر بفرع ثقافة جنوب سيناء

تقديم 127 ألف خدمة بمركز طب أسرة الرويسات لمواطني جنوب سيناء

ترشيحاتنا

أحدث سعر لسيارة شيفروليه أفيو في السوق المصري

وزارة النقل تصدر تعليمات ترخيص واستخدام الدراجات البحرية جيت سكي

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا خلال اشتباكات في رام الله

فضيحة جديدة لبايدن .. مسؤول بارز يستقيل احتجاجًا على دعم إسرائيل

بخرطوش.. قرار عاجل ضد 3 أشخاص تخلصوا من عاطل بالمرج

استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي لعمارة مأهولة شمال غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة في مستشفى شهداء الأقصى تبكي وتستغيث من عدد وفيات الأطفال بغزة

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت ضجة لـ حورية فرغلي

فيديو تضامن محمد صلاح مع غزة يحقق 50 مليون مشاهدة في ساعة

بعد استشهاد جميع أفراد عائلته.. فيديو يوثق ملازمة طائر لكتف طفل فلسطيني

فيديو

مقطع فيديو مؤثر لمجموعة صغار قبل الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني

مقطع فيديو تنفطر له القلوب لبكاء أم لما حدث لطفلتها الرضيعة

ما حدث كان صدمة.. مقطع فيديو مؤثر لطفل يروي كيف توفى أخيه

كلمات ترحيب.. قصة الروبوت رانيا مع زوار معرض جيتكس دبي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ