إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي بجنوب سيناء

أصيب 6 أشخاص، في حادث سيارتين ربع نقل على الطريق الدولي "أبورديس" علي بعد 2 كيلو متر من أبورديس الطريق القديم بمحافظة جنوب سيناء.



وتلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغً من شرطة النجدة، يفيد تصادم سيارتين ربع نقل على الطريق الدولي "أبورديس- ابوزينمة"، الطريق القديم بعد ابورديس 2ك تجاه ابوزينمه الطريق القديم بجنوب سيناء.



أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم الدفع ب3 سيارات إسعاف، هم:

محمد أبوالحسن السعيد 32 السويس

كدمات وسحجات

اسلام ممدوح محمد 35 اسكندريه

جرح قطعى بفروة الرأس حوالى 10سم و كدمة شديده بالصدر والظهر و اشتباه ما بعد الارتجاج

احمد رمضان موسى30 السويس

كدمات وسحجات اشتباه كسر بالفقرات القطنيه وكدمة. بالركبه اليمنى

ومصطفى صابر محمد 36 اسكندريه

كدمات وسحجات

ربيع محمد على 38 أسوان

كدمات وسحجات

بيانات رفض النقل

إبراهيم شيتوى سعد 42 راس سدر

جرح قطعى بالشفه السفلى حوالى1سم

وتم نقل الحالات إلى مستشفى ابورديس الدولي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

صورة ارشيفية