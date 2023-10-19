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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو يثير الجدل لعربات تحمل العلم الإسرائيلي بعد قصف مستشفى المعمداني

.فيديو يثير الجدل
.فيديو يثير الجدل لعربات تحمل العلم الأسرائيلي

وسط دموع و جراح  الكثير من الأطفال الفلسطينيين، والتي شهدها العالم  والتي تعد من أصعب المشاهد على الإطلاق لضحايا جاء نسبة كبيرة منهم من الأطفال والنساء خلال الساعات الماضية لتهتز لها قلوب رواد السوشيال ميديا 

 أثار مقطع فيديو تداوله رواد السوشيال ميديا حصد ملايين المشاهدات على تطبيق الانستجرام الكثير من الجدل حيث ظهر في مقطع الفيديو مجموعة عربات تقوم بالتجول  في الشوارع الفلسطينية وتحمل علم إسرائيل وتصدر أصوات من الآت التنبيه السيارة وذلك أحتفالا بعد ساعات من القذف الذي تعرضت له مستشفى المعمداني الأهلية في قطاع غزة والذي أسفر عن ألاف القتلى والمصابين. 

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي

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الأطفال الفلسطينيين رواد السوشيال ميديا ملايين المشاهدات الشوارع الفلسطينية مستشفى المعمداني قطاع غزة

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