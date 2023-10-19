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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو تنفطر له القلوب لبكاء أم لما حدث لطفلتها الرضيعة

مقطع فيديو تنفطر
مقطع فيديو تنفطر له القلوب لبكاء أم لما حدث لطفلتها الرضيعة

أثار مقطع فيديو مؤثر قد حصد ملايين المشاهدات وتم تداوله من قبل رواد السوشيال ميديا وذلك عبر تطبيق اليوتيوب مشاعر الحزن والغضب في الوقت نفسه لسلسلة الهجمات الأسرائيلية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ الأول من أكتوبر الحالي .

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بكاء أم فلسطينية

فقد وثق مقطع الفيديو تهتز له القلوب صوت بكاء أم فلسطينية بعد أنهيار منزلها بعد القصف الأسرئيلي على قطاع غزة وذلك بعد الإصابابت البالغة التي تعرضت لها طفلتها الرضيعة وبكائها من شدة الألم .

ظهرت الأم في مثطع الفيديو تردد “ لاتبكي يا صغيرتي دموعك غالية”

وسلسة الهجمات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني خلال  الأيام القليلة الماضية والتي كان آخرها القصف على مستشفى المعمداني الأهلية في غزة .لا تبكي يا صغيرتي دموعك غالية "

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