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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ما حدث كان صدمة.. مقطع فيديو مؤثر لطفل يروي كيف توفى أخيه

صدى البلد

أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات تم تداوله على تطبيق تويتر على نطاق واسع ليشهد ملايين المشاهدات لطفل فلسطيني في مقتبل العمر وهو يبكي ويتحدث كيف قد توفي أخيه وذلك بعد الغارات الأسرائيلية التي تم تدشينها على قطاع غزه خلال الأيام الماضية .

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على الجانب الآخر قد ظهر الطفل في مقطع الفيديو وهي يروي كيف كانت اللحظات الأخيرة قبل وفاة أخيه وذلك بعد تعرض منزلهم للقصف ضمن سلسلة الهجمات الأسرائيلية على قطاع غزة منذ الأول من شهر أكتوبر الحالي .

وقد ظهر الطفل في مقطع الفيديو هو يردد الكلمات الأخيرة التي تلفظ بها أخيه قائلا" يا كمال يا كمال كان عايش والله وكانت الحجارة بفمه مقدرش يزعق على "

إلا أنه لتشاء الأقدار  أن هذا الطفل قد  استشهد أيضا  خلال القصف الأسرائيلي الأخير مستشفى الأهلي العربي بغزة أمس وذلك أثناء تلقيه العلاج  وفي هذا المقطع كان يروي كيف مات إخوة أحمد عندما تم قصف منزلهم.

يمكنك مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي 

القصف الأسرائيلي الأخير مستشفى الأهلي العربي بغزة الغارات الإسرائيلية قطاع غزة

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