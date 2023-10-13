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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لسيدة تخرج أيديها من الركام يثير جدل رواد السوشيال ميديا

صدى البلد

مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع لسيدة تحاول مدت أيديها من الركام لتحاول الأستغاثة من تحت الأنقاض بغزة.
قد تداول الناشطون المقطع المصور للدمار الكبير الذي أصاب البنية التحتية والمنازل في القطاع وذلك وسط ارتفاع أعداد القتلى والجرحى.

وقد أظهر أحد المقاطع السيدة وهي تستغيث من تحت أنقاض المنزل المدمر في غزة، فيما يحاول بعض المنقذون انتشالها، وإعطاءها بعض الأرشادات وطمأنتها.

وقد سمع صوت أحدهم في المقطع يقول "حجة خلي إيديك على الكشاف"، طالباً منها وضع يدها تحت الكشاف لكي يستطيع المنقذون محاولة رؤيتها.

 

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القصف الإسرائيلي قطاع غزة القتلى والجرحى

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