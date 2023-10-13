مقطع فيديو لطفل فلسطيني رضيع يفطر القلوب ..شاهد

أثار مقطع فيديو يفطر القلوب لطفل رضيع فلسطيني الكثير من الجدل على تطبيق التيك توك ليحصد ملايين المشاهدات وتفاعلا من قبل رواد السوشيال ميديا

ظهر في مقطع الفيديو طفل رضيع يقوم بمداعبته أحد الأشخاص في محاولة لتهدئته بعد محاولة إنقاذه وقد ظهر الرضيع وهو يبتسم بصوت عالي موجها نظراته للشخص الذي يقوم بمداعبته وذلك بعد أن نجا بأعجوبة وذلك بعدما قصفت طائرات الاحتلال منزله في مدينة غزة .

وقد جاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الأجتماعي على تلك المقطع كالتالي “أجمل حاجة ضحكاته وسط هذا الدمار ”أجمل حاجة في الدنيا ضحكات البراءة "

يمكنك مشاهدة المقطع عبر الرابط التالي: