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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على تطبيق تويتر الكثير من الجدل وذلك لقيام رجل أمريكي متهور بموقف غريب حيث قام  بموقف يصل إلى حد الجنون، قد جعله حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك خلال الساعات الماضية.

وقد  يظهر الرجل في مقطع الفيديو وهو يقفز في بركة النصب التذكاري وذلك لأحداث 11 سبتمبر في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقد ظهر الرجل في الفيديووهو يمشي في المياه حتى وصل إلى حافة البركة، ثم قام بمحاولة الأستلقاء على بطنه وفجأة قفز بينما ظهر الدم وهو يبدأ بالسيل منه لتبقى آثاره على حافة البركة، وسط صرخات عالية.

وبحسب شرطة نيويورك، قد تم القبض على الرجل وهو بالغ من العمر 33 عاماً، وذلك بعد أن أصيب في ساقه إثر القفز.

مقطع فيديو موقف غريب مواقع التواصل الاجتماعي النصب التذكارى

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