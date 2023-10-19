ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني الأوضاع في غزة

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، جرى خلاله بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليًا.

وأكد ولي العهد السعودي "ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم".

كما أشار إلى "أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

واليوم الخميس، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع نظيره الأمريكي جو بايدن على "إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام".

وأشار البيان إلى أن السيسي وبايدن ركزا خلال اتصالهما الهاتفي على "الوضع الإنساني في قطاع غزة"، واتفقا أيضاً على "قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات" إلى غزة.

وأعرب بايدن عن "الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، وفق البيان.