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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي لعمارة مأهولة شمال غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية في أنباء عاجلة منذ قليل، باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين بعد ضربات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت منزلاً مأهولاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

جاء ذلك، بعدما قالت وسائل إعلام محلية إن قصفًا إسرائيليًا استهدف منزلاً في منطقة غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 14 شخصًا وإصابة العشرات في حصيلة أولية.

استشهاد العشرات في قصف إسرائيلي بمدينة رفح جنوب غزة

أكسيوس: بايدن دعا إسرائيل لمعالجة الوضع في غزة للحفاظ على الدعم الدولي

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس أنه اتفق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على فتح معبر رفح للسماح بدخول نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة.

وقال في تصريحات على متن طائرته الرئاسية في طريقه إلى واشنطن عائداً من زيارة إلى تل أبيب، إن السيسي "يستحق الكثير من التقدير الحقيقي؛ لأنه كان متعاوناً".

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، الخميس، إن الرئيس السيسي اتفق مع بايدن على "إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام".

وأشار البيان إلى أن السيسي وترمب ركزا خلال اتصالهما الهاتفي على "الوضع الإنساني في قطاع غزة"، واتفقا أيضاً على "قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات" إلى غزة.

وأعرب بايدن عن "الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، وفق البيان.

 

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