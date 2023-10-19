الفاو والبنك الأوروبى يعلنان عن بدائل مستدامة لزيوت الطعام

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن الفائزين في مسابقتها "ابتكار بدائل مستدامة لزيوت الطعام"، بالتعاون مع “صافولا” للأغذية، إحدى أكبر شركات الأغذية في المملكة العربية السعودية، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وبمشاركة 65 باحثاً من جميع أنحاء العالم، بهدف استكشاف بدائل أكثر استدامة وتتمتع بالخصائص الفيزيائية والوظيفية للدهون التقليدية، وتترك أثراً أقل على البيئة.

وقال سامح حسن، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات االصناعات الغذائية، إن فريقا بحثيا من الجامعة الأمريكية في القاهرة حاز على الجائزة الأولى عن إمكانية استخدام تقنية جديدة لإنتاج دهون مستدامة من الكائنات الحية الدقيقة، فيما حاز على الجائزة الثانية فريق بحثي من جامعة رواندا عن تقنية أخرى مركّبة لاستخراج كمية أكبر من الدهون من بذور اليقطين.

وأضاف أنه في هذا السياق، تجسد المسابقة صورة واضحة لمدى استمرارية والالتزام بالبحث والتطوير وابتكار منتجات وعمليات تصنيع أكثر استدامة.

وأوضح حسن أن المناقشات بدأت مع الفريق الفائز بالمركز الأول من أجل بحث سبل تطوير المشروع وإمكانية تنفيذه على نطاق صناعي، لافتاً إلى أنه سيتم تبني تطوير الفكرة وستوفر جميع المتطلبات اللازمة لضمان نجاحها على أرض الواقع، انطلاقاً من رؤيتنا الواضحة تجاه الاستدامة واستثماراتنا في هذا الاتجاه.

بدوره، أكد ضياء رشوان، المدير العام الإقليمي للابتكار، أن المسابقة بمثابة بداية ناجحة لتحويل الأفكار والأبحاث الفائزة إلى واقع متحقق في الأسواق على الصعيد الصناعي بما يحقق قيمة للأجيال المستقبلية.

وقال رشوان إن المسابقة تهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، كما تعمل على دعم الباحثين الشباب والاستفادة من أفكارهم المتميزة و تطويرها بطريقة عملية لتصل الأسواق.

وذكر أنه من المتوقع أن تساعد الأفكار الفائزة عند تنفيذها في الحفاظ على موارد البيئة، و تحقيق نقلة نوعية في آلية صناعة الزيوت والدهون النباتية عن طريق استخدام طرق تصنيع دون انبعاث كربوني، ما يساعد في الحد من التغير المناخي والتلوث البيئي الذي نرى أثاره الاجتماعية والبشرية اليوم.

جدير بالذكر أن المسابقة مرت بالعديد من المراحل منذ الإعلان عنها في أكتوبر العام الماضي في منتدى الغذاء العالمي بمقر الفاو في روما، مروراً باستقبال الأفكار المبدئية (تم استقبال ما يقرب من 65 فكرة) وتصفيتها إلى 4 أفكار يمكن تحويلها إلى مشاريع فعلية.

وقد نظمت لجنة التحكيم المكونة من ممثلين من شركة صافولا للأغذية من إدارة الأبحاث والتطوير – ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة، FAO – مستشار فني معين من قبل منظمة الأغذية والزراعة برنامجاً لتدريب المتسابقين حتى المراحل النهائية لمساعدتهم في أبحاثهم.



