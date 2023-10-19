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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«شوبير» تعليقًا على موقف محمد صلاح: لو راح حارب برضه مش هيعجب

صدى البلد

علَّق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على فيديو محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في دعم القضية الفلسطينية.

وقال عبر برنامجه الإذاعي: “لو محمد صلاح راح حارب مش هيعجب.. أقف تماماً في صفه ونتحدث بعقلانية: كفاية انتقاد”. 

وتخطى فيديو دعم محمد صلاح نجم فريق ليفربول للقضية الفلسطينية، حاجز الـ  94 مليون مشاهدة  خلال 8 ساعات على موقع التواصل الاجتماعي أكس تويتر سابقاً حول العالم.

 

وخرج محمد صلاح قائد منتخب مصر، ونجم ليفربول الانجليزي، عن صمته في فيديو مصور عبر حساباته الرسمية، للتنديد بما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني في غزة، متخذًا خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بعد الأحداث الأخيرة.

 

ماذا قال محمد صلاح؟

قال محمد صلاح في الفيديو: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفًا شديدًا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المُتصاعدة منذ أسابيع، جميع الأرواح مُقدسة ويجب توفير سُبل الحماية لها".

 

وأضاف: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، ويحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا".

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