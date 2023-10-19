المتحدث باسم الخارجية الصينية: بكين ستنسق مع مصر إنهاء الحرب بغزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، إن الرئيس شي جبين بينج خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، إن بكين ستنسق بشكل أكبر مع مصر والدول العربية الأخرى للعمل من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في وقت مبكر.

وأكد وانج اليوم الأربعاء عبر منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الرئيس شي أوضح موقف الصين المبدئي بشأن الوضع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي. وشدد على أن الأولوية القصوى هي وقف القتال في أسرع وقت ممكن، ومنع انتشار الصراع أو حتى الخروج عن نطاق السيطرة والتسبب في أزمة إنسانية حادة.

وأشار الرئيس الصيني اليوم، إلى أن السبيل الأساسي للخروج من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتكرر هو تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.