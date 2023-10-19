40 ألف جنيه راتب شهري لتلك الفئات.. قدم الآن

وظائف الخالية، يبحث عدد كبير من المواطنين، وخاصة التي أعلنتها بعض الشركات الخاصة وعدد من الوزارات، بتوافر بعض الوظائف للخريجين في إحدى الشركات التي تطلب للتعيين عددا من الأشخاص مع توافر بعض الشروط التي تؤهلهم للحصول على فرص العمل المتاحة بشكل سريع.

وظائف خالية قدم الان

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن عدد 18 وظيفة من الوظائف القيادية على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم الإعلان عن تلك الوظائف في 10 أكتوبر الحالي ويستمر حتى 9 نوفمبر المقبل.



وقد تضمن الإعلان الوظائف التالية:-

مدير مديرية الزراعة بأسوان. مدير مديرية الزراعة بالوادى الجديد. مدير مديرية الزراعة بالأقصر. مدير مديرية الزراعة بالسويس. مدير مديرية الزراعة بدمياط. مدير مديرية الزراعة بالقاهرة. مدير مديرية الزراعة بالمنوفية. مدير مديرية الزراعة بالغربية. مدير مديرية الزراعة بالشرقية. مدير مديرية الزراعة بالفيوم. مدير مديرية الزراعة بالدقهلية. مدير مديرية الزراعة بالقليوبية. مدير مديرية الزراعة ببنى سويف. مدير مديرية الزراعة بأسيوط. مدير مديرية الزراعة بالبحيرة. مدير مديرية الزراعة بسوهاج. مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية. مدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية.

ويمكن للراغبين في التقدم الاطلاع على الشروط على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، اعتباراً من 10/ 10/ 2023 حتى 09/ 11 / 2023.

وظائف

تفاصيل الوظائف المتاحة

تفاصيل الوظائف المتاحة وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظائف من وزارة الشباب والرياضة

موظف خدمة عملاء ( قطاع البنوك)، بحسب بيان وزارة الشباب والرياضة.

مكان العمل: أسيوط

متطلبات وشروط الوظيفة

الحصول على مؤهل عال الحد الأقصى للسنة 29 سنة تقديم موقف واضح من التجنيد يشترط التفرغ التام

المميزات والحقوق الخاصة بالوظيفة



العمل داخل البنك ويوجد فرصة للتعيين في البنك بشكل مباشر

الراتب الإجمالى : 8500 جنيه

عدد ساعات العمل 9 ساعات

عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع

تأمينات طبية واجتماعية

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/wk5ib3esme

للمزيد من الوظائف يمكن زيارة موقع توظيف مصر.

وظائف

وظائف خالية برواتب 40 ألف جنيه قدم الآن

أعلنت شركة أميانتيت مصر للفيبر جلاس، عن 7 وظائف مختلفة، وجاءت كالتالي:-

عدد 1 مدير صيانة ميكانيكا - خبرة 10 : 15 سنة - رواتب 30 : 40 الف جنيه.

عدد 1 مهندس ميكانيكا - خبرة 5 سنوات - رواتب 10 : 15 الف جنيه.

عدد 1 مهندس كهرباء - خبرة 5 سنوات - رواتب 10 : 15 الف جنيه.

عدد 1 مشرف صيانة كهربائية - خبرة 10 : 15 سنة - رواتب 7 : 8 آلاف جنيه.

عدد 2 فني أول ميكانيكا مصانع - خبرة 4 :6 سنة - رواتب 5 : 6 آلاف جنيه.

عدد 1 فني اول كهربائي مصانع - خبرة 4 : 6 سنة - رواتب 5 : 6 آلاف جنيه.

للتقديم بشركة أميانتيت بمقر الشركة الـ كم 8 - طريق المعادي القطامية القاهرة