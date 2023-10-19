عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

40 ألف جنيه راتب شهري لتلك الفئات.. قدم الآن

وظائف
وظائف

وظائف الخالية، يبحث عدد كبير من المواطنين، وخاصة التي أعلنتها بعض الشركات الخاصة وعدد من الوزارات، بتوافر بعض الوظائف للخريجين في إحدى الشركات التي تطلب للتعيين عددا من الأشخاص مع توافر بعض الشروط التي تؤهلهم للحصول على فرص العمل المتاحة بشكل سريع.

 

وظائف خالية قدم الان

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن عدد 18 وظيفة من الوظائف القيادية على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم الإعلان عن تلك الوظائف في 10 أكتوبر الحالي ويستمر حتى  9 نوفمبر المقبل.

وقد تضمن الإعلان الوظائف التالية:-

  1. مدير مديرية الزراعة بأسوان.
  2. مدير مديرية الزراعة بالوادى الجديد.
  3. مدير مديرية الزراعة بالأقصر.
  4. مدير مديرية الزراعة بالسويس.
  5. مدير مديرية الزراعة بدمياط.
  6. مدير مديرية الزراعة بالقاهرة.
  7. مدير مديرية الزراعة بالمنوفية.
  8. مدير مديرية الزراعة بالغربية.
  9. مدير مديرية الزراعة بالشرقية.
  10. مدير مديرية الزراعة بالفيوم.
  11. مدير مديرية الزراعة بالدقهلية.
  12. مدير مديرية الزراعة بالقليوبية.
  13. مدير مديرية الزراعة ببنى سويف.
  14. مدير مديرية الزراعة بأسيوط.
  15. مدير مديرية الزراعة بالبحيرة.
  16. مدير مديرية الزراعة بسوهاج.
  17. مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية.
  18. مدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية.

ويمكن للراغبين في التقدم الاطلاع على الشروط على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، اعتباراً من  10/ 10/ 2023 حتى 09/ 11 / 2023.

وظائف

تفاصيل الوظائف المتاحة

تفاصيل الوظائف المتاحة وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظائف من وزارة الشباب والرياضة
موظف خدمة عملاء ( قطاع البنوك)، بحسب بيان وزارة الشباب والرياضة.

مكان العمل: أسيوط

متطلبات وشروط الوظيفة

  1. الحصول على مؤهل عال
  2. الحد الأقصى للسنة 29 سنة
  3. تقديم موقف واضح من التجنيد
  4. يشترط التفرغ التام

المميزات والحقوق الخاصة بالوظيفة


العمل داخل البنك ويوجد فرصة للتعيين في البنك بشكل مباشر

الراتب الإجمالى : 8500 جنيه

عدد ساعات العمل 9 ساعات

عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع

تأمينات طبية واجتماعية

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/wk5ib3esme

للمزيد من الوظائف يمكن زيارة موقع توظيف مصر.

 

وظائف

وظائف خالية برواتب 40 ألف جنيه قدم الآن

أعلنت شركة أميانتيت مصر للفيبر جلاس، عن 7 وظائف مختلفة، وجاءت كالتالي:-

عدد 1 مدير صيانة ميكانيكا - خبرة 10 : 15 سنة - رواتب 30 : 40 الف جنيه.

عدد 1 مهندس ميكانيكا - خبرة 5 سنوات - رواتب 10 : 15 الف جنيه.

عدد 1 مهندس كهرباء - خبرة 5 سنوات - رواتب 10 : 15 الف جنيه.

عدد 1 مشرف صيانة كهربائية - خبرة 10 : 15 سنة - رواتب 7 : 8 آلاف جنيه.

عدد 2 فني أول ميكانيكا مصانع - خبرة 4 :6 سنة - رواتب 5 : 6 آلاف جنيه.

عدد 1 فني اول كهربائي مصانع - خبرة 4 : 6 سنة - رواتب 5 : 6 آلاف جنيه.

للتقديم بشركة أميانتيت بمقر الشركة الـ كم 8 - طريق المعادي القطامية القاهرة

استصلاح الاراضى الزراعة واستصلاح الأراضي المركزي للتنظيم والإدارة المركزى للتنظيم بوابة الوظائف الحكومية وزارة الشباب وظائف خالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف سيناء من خريطة مصر يزعج الملايين .. إليك الحكاية كاملة

81 طن .. وصول أضخم طائرة مساعدات بولندية لغزة إلى مطار العريش

بعد فضح السيسي مخطط تل أبيب في سيناء.. مصر تفاجئ إسرائيل بخطوة "مرعبة"

أول تعليق من Google لـ صدى البلد على حذف سيناء من الخرائط

هل حقاً ذكاء اصطناعي؟| خبير لغة جسد يكشف سر جمود محمد صلاح بفيديو دعم غزة.. وهذه حقيقة إيقافه

الأسعار نزلت 30%| هبوط كبير في 3 سلع ضرورية بالبيت.. أحدها انخفض من 25 إلى 8 جنيهات

اعرف حقك.. إزاى تقدر تسوي معاشك طبقا لقانون التأمينات الجديد

أوسوريو يفرض شروطه| "فتوح" إلى زد.. ونجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

موضوعات متعلقة

هل يجوز إحياء ليلة الهجرة النبوية وتخصيصها بطاعة معينة؟.. علي جمعة يجيب

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

الإفتاء: لابد من تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

الإفتاء: يجب تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل| البطالة تتراجع إلى 7.1%.. واستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة للوظائف

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

خطبة عيد الأضحى..إمام الحرم المكي: عظات الحج ومقاصده تجديد العهد بهدي النبي

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

ترشيحاتنا

طوفان من صواريخ حزب الله.. إسرائيل مهددة بفقدان أهم أسلحتها الدفاعية

الدوري الإفريقي| قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.. و"الأحمر" يجهز مفاجآت دعماً لفلسطين

مستقبل وطن ينظم مؤتمر دعم فلسطين بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية

مسئول أمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ على القوات البحرية قرب اليمن

لبنان.. اليونيفيل تنجح في تحرير المحاصرين ونقلهم لمكان آمن

لماذا تريد إسرائيل تهجير أهالي فلسطين وعلاقته بمخطط إنشاء ميناء على ساحل غزة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة مؤثرة لاستشهاد شقيقان فلسطينيان وزوجاتهم برصاص الاحتلال: ربوا عيالهم سوا

غير مكلفة ..طريقة عمل البرازق الفلسطينة

لا تستحق الأدب| لهذا السبب.. أنغام تفحم متحدث جيش الاحتلال..تفاصيل

طفل فلسطيني يتصدر تريند السوشيال ميديا بعد قصف منزله.. فيديو

فيديو

فتح معبر رفح غدًا .. وارتفاع عدد الشهداء لـ4859

حذف سيناء من على خريطة مصر .. تفاصيل مهمة / فيديو جراف

لا تنازل عن أرض مصر.. رسائل قوية للنائب محمد أبو العينين.. فيديو

شهادة رد الجميل.. تفاصيل أعلى عائد في البنوك لكبار السن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ