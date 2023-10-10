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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قدم الآن.. وظائف خالية بوزارة الزراعة 2023

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي تتيحها وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي  لشغل عددًا من الوظائف القيادية بالوزارة، والتي من المقرر أن ينتهي التقديم لها في شهر نوفمبر المقبل.

الوظائف الخالية بـ وزارة الزراعة

بوابة الوظائف الحكومية اوضحت تفاصيل فرص الوظائف الخالية المتوفرة في وزارة الزراعة والتي تتمثل في شغل منصب مدير مديرية بعدد من المحافظات، مضيفة إلى أن التقديم بها ينتهي يوم الخميس 9 نوفمبر 2023.

الوظائف الخالية بـ وزارة الزراعة 2023

الوظائف الخالية بـ وزارة الزراعة 2023


وأعلنت وزارة الزراعة واستطلاح الأراضي، أن فرص الوظائف الخالية التي تتوافر بها تتضمن الآتي:

- وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالمنوفية.

مديرية الزراعة بالمحافظات التالية:-

  1. بسوهاج.
  2.  الإسكندرية.
  3. الإسماعيلية.
  4. أسوان.
  5. الوادى الجديد.
  6. الأقصر.
  7. السويس.
  8. دمياط.
  9. القاهرة.
  10. الغربية.
  11. الشرقية.
  12.  الفيوم.
  13. الدقهلية.
  14. القليوبية.
  15. بنى سويف.
  16. أسيوط.
  17. البحيرة.

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وظائف خالية في هذه الوزارة | قدم الآن

شروط الوظائف الخالية بـ وزارة الزراعة 2023


شروط الوظائف الخالية بـ وزارة الزراعة 2023 المهارات الأساسية والفنية التي يجب أن يتمتع بهم الراغبين في التقديم تأتي كالاتي:

- المهارات الأساسية: اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بنجاح وفقا لاحكام القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

شروط الوظائف الخالية بـ وزارة الزراعة 2023المهارات الفنية:
- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.

- المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

- إجادة أحدي اللغات الأجنبية.

الوظائف الخالية بـ وزارة الزراعة 2023

المستندات المطلوبة للتقديم الوظائف الخالية بـ وزارة الزراعة 2023


المستندات المطلوبة للتقديم الوظائف الخالية بـ وزارة الزراعة 2023، والتي يتعين على الراغبين في التقديم لفرص الوظائف الخالية تقديمها، كالتالي:-

أصل + 7 صور تتضمن ( طلب شغل وظيفة – بيان حالة وظيفية – شهادة قانونية – صورة البطاقة الشخصية – 8 صور شخصية – بيان أبرز الإنجازات معتمد – بيان بالمقترحات – إقرار ذمة مالية – تقارير كفاية لأخر 3 سنوات).

طريقة التقديم الوظائف الخالية بـ وزارة الزراعة 2023


طريقة التقديم الوظائف الخالية بـ وزارة الزراعة 2023، من خلال تسليم الطلبات باليد في إدارة التعبئة والاختيار- مبنى استصلاح الأراضى الدور الحادى عشر، الكائن في شارع الصيد – الدقى – الجيزة.

 

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