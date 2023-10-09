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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وظائف خالية للمعلمين في المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية ( IBO ) في مصر عن حاجتها لمعلمين للعمل بالقسم المتوسط (MYP) ( من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الأول الثانوي ) للعام الدراسي 2023 /2024 .

التخصصات المطلوبة 

وحددت المدرسة المصرية الدولية التخصصات المطلوبة وهي الآتي :

 «Arabic، Religion، Social Studies، PHE، English، French، Math، IT، Biology، Physics، Chemistry، Science، Design، Art، Social worker، Psychologist». 

 

شروط التقديم 


وأوضحت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، شروط التقدم لشغل وظائف المعلمين وهي كالتالي:- 

  • إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم إجادة تامة.
  • القبول من  معلمي وزارة التربية التعليم .
  • يتم العمل بنظام المأمورية المفتوحة، حيث يمنح المعلم حافز شهري نظير الجهود غير العادية.
  • تقديم صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر.
  • تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية.
  • يتم تقديم الأوراق على البريد الإلكترونى.

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