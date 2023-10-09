وظائف خالية للمعلمين في المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية ( IBO ) في مصر عن حاجتها لمعلمين للعمل بالقسم المتوسط (MYP) ( من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الأول الثانوي ) للعام الدراسي 2023 /2024 .
التخصصات المطلوبة
وحددت المدرسة المصرية الدولية التخصصات المطلوبة وهي الآتي :
«Arabic، Religion، Social Studies، PHE، English، French، Math، IT، Biology، Physics، Chemistry، Science، Design، Art، Social worker، Psychologist».
شروط التقديم
وأوضحت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، شروط التقدم لشغل وظائف المعلمين وهي كالتالي:-
- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم إجادة تامة.
- القبول من معلمي وزارة التربية التعليم .
- يتم العمل بنظام المأمورية المفتوحة، حيث يمنح المعلم حافز شهري نظير الجهود غير العادية.
- تقديم صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر.
- تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية.
- يتم تقديم الأوراق على البريد الإلكترونى.