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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وظائف خالية بـ4 ادارات تعليمية قدم الأن

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن أعلن عدد من الإدارات التعليمية بمحافظات مصر حاجتها إلى وظائف مدرسين بالحصة، محددين الشروط بكل إدارة تعليمية والتخصصات المطلوبة وموعد التقديم للمسابقة والأوراق المطلوبة للتقديم، على أن يستمر تلقى طلبات العمل حتى نهاية أكتوبرالحالي.

 إدارات تعليمية  تحتاج الي مدرسين بالحصة:-

  1. البحيرة 
  2. أسيوط
  3. القليوبية 
  4. الشرقية 

التخصصات المطلوبة بالتقديم لمدرسين بالحصة


وحددت الإدارات التعليمية التخصصات المطلوبة بالوظائف الخالية بالحصة، يفضل من لهم سابقة تدريس من خريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل تربوي بكليات الآداب والألسن واللغات والترجمة، وجائت كالتالي:-

 

  1. -مدرسين حاسب آلي.
  2. -مدرسين بالثانوية العامة.
  3. -مدرسين لغة عربية
  4. -مدرسين رياضيات
  5. -مدرسين علوم
  6. مدرسين لغة انجليزية
  7. -مدرسين دراسات اجتماعية

الإدارات التعليمية ومكان التقديم التي تحتاج مدرسين بالحصة


وجاءت الإدارات التعليمية المتوفر بها فرص تدريس بالحصة لمختلف التخصصات كالتالي:-

  1. -إدارة إدكو التعليمية بالبحيرة تطلب مدرسين بمختلف التخصصات ويتم التقديم بالإدارة التعليمية بقسم التعليم الإعدادي.
  2. -إدارة دمنهور التعليمية ويتم التقديم بالإدارة التعليمية.
  3. -إدارة التحرير التعليمية ويتم التقديم بمقر الإدارة التعليمية.--إدارة رشيد التعليمية يتم التقديم بمقر الإدارة التعليمية.
  4. -إدارة كفر الدوار التعليمية ويتم التقديم بمقر الإدارة التعليمية.
  5. -إدارة ساحل سليم التعليمية بأسيوط ويتم التقديم بمدرسة ساحل سليم الثانوية بنات من الثامنة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.
  6. -إدارة القوصية التعليمية بأسيوط ويتم التقديم بمدرسة القوصية الثانوية بنين.
  7. -إدارة أسيوط التعليمية ويتم التقديم بمقر الإدارة التعليمية.
  8. -إدارة الخانكة التعليمية تطلب مدرسين بمختلف التخصصات، ويتم التقديم بمدرسة مصر الحديثة الإعدادية بنات.
  9. -إدارة بلبيس التعليمية تطلب مدرسين بمختلف التخصصات، ويتم التقديم بمقر الإدارة التعليمية.
  10. -إدارة أبو حمات التعليمية بالشرقية تطلب مدرسين بالحصة بمختلف التخصصات وتم التقديم بالإدارة التعليمية.
  11. -إدارة منيا القمح التعليمية بالشرقية تطلب مدرسين بالحصة بمختلف التخصصات، ويتم التقديم بمدرسة المهنية الإعدادية بجوار مدرسة السادات الإعدادية بنين.
  12. -إدارة فاقوس بالشرقية تطلب مدرسي حصة بكل التخصصات، ويتم التقديم بالإدارة التعليمية القديمة بشارع المكتبات بجوار المستوصف.
  13. -إدارة أبوكبير بالشرقية تطلب مدرسين بالحصة ويتم التقديم بمدرسة صلاح سالم الابتدائية.

الأوراق المطلوبة للتقديم


وحددت الإدارات التعليمية الأوراق المطلوبة للتقديم بالتالي،

  1. - استمارة تقديم للعمل.
  2. -شهادات خبرة إن وجد.
  3. -صورة بطاقة الرقم القومى
  4. -صورة المؤهل التربوي.
  5. -صورة شهادة الخدمة العسكرية للبنين والخدمة العامة للبنات 
الوظائف الخالية الأوراق المطلوبة للتقديم وظائف مدرسين وظائف خالية وظائف الخالية الأوراق المطلوبة الإدارات التعليمية

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