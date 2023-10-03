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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف خالية بوزارة الأوقاف.. قدم الآن

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة الأوقاف عن توافر عدد من فرص الوظائف الخالية في عدد من محافظات الجمهورية المختلفة.

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تفاصيل الوظائف الخالية المتوفرة بـ وزارة الأوقاف، الفرص تتمثل في:-

  1. مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية
  2. مدير مديرية أوقاف مستوى (أ)
  3. بواقع عدد 6 وظائف لمديريات (بني سويف – الفيوم – المنيا – سوهاج – الأقصر – أسوان)
  4. مدير مديرية أوقاف الموستوى (ب) بواقع (3) وظائف لمديريات (شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد)

شروط التقديم للوظائف الخالية المتوفرة في وزارة الأوقاف

 بحسب كل وظيفة، وذلك على النحو التالي:

  1. - مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية: أن يكون المتقدم حاصلًا على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون.
  2. مدير مديرية أوقاف مستوى (أ): أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.
  3. - مدير مديرية أوقاف المستوى (ب): أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ومدير مديرية أوقاف المستوى (ب)، قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة الأول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

وظيفة مدير مديرية أوقاف مستوى (أ)، قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

يستمر فتح باب التقديم بها حتى آخر شهر أكتوبر الجاري.

المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف الخالية

الأوراق التي تشترط الوزارة تقديمها عند التقديم لفرص الوظائف الخالية تضمن التالي:

- بيان حالة وظيفية موضحًا به:

  1. - العلاوات التشجيعية التي حصل عليها.
  2. - خطابات الشكر والتقدير.
  3. - الجزاءات (إن وجدت).
  4. - أي بيانات أخرى يريد المتقدم اضافتها.
  5. - بيان عن أبرز الإنجازات للمتقدم واسهاماته في مجال التخصص والقدرة على الابتكار واجادة لغات اجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الالي وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والاشتراك في المؤتمرات واعداد البحوث مدعمًا بالمستندات المؤيدة.
  6. - اقتراحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.
  7. - عدد (7) صورة شخصية حديثة مقاس (4*6).
  8. - صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
  9. - للمتقدمين من الخارج (اصل المؤهل العلمي- شهادة خبرة- أصل شهادة الميلاد- شهادة الخدمة العسكرية).
  10. - بالنسبة للمتقدمين من الوزارة والمديريات الإقليمية عليهم التقدم ببيان حالة وظيفية مستخرج من الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بالديوان العام.
  11. - التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية من تقارير أو بيانات الأداء عن السنوات السابقة.
  12. - الخبرة الزمنية.
  13. - الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.
  14. - الدورات التدريبية (مدتها- نوعها- مكانها).

- على أن تكون جميع المستندات المقدمة من (أصل و6 نسخ) ويحتوى الملف الأصلي على أصل المستندات وكل نسخة منها بغلاف، وفي حالة التعيين عليها يلتزم المتقدم ( في حالة التجديد له) بعدم طلب أي نقل من المديرية التي عين بها قبل مرور (3 سنوات) كاملة على تسلمه العمل بموجب هذا الإعلان.

طريقة التقديم للوظائف الخالية

يجب على الراغبين في التقديم لشغل الوظائف الخالية تقدم الطلبات باليد باسم وزير الأوقاف خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ النشر والإعلان، وذلك في مكتب الوكيل الدائم بديوان عام وزارة الأوقاف بمبنى العاصمة الإدارية الجديدة

شروط التقديم للوظائف الخالية المتوفرة في وزارة الأوقاف

 بحسب كل وظيفة، وذلك على النحو التالي:

  1. - مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية: أن يكون المتقدم حاصلًا على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون.
  2. مدير مديرية أوقاف مستوى (أ): أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.
  3. - مدير مديرية أوقاف المستوى (ب): أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ومدير مديرية أوقاف المستوى (ب)، قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة الأول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

وظيفة مدير مديرية أوقاف مستوى (أ)، قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

يستمر فتح باب التقديم بها حتى آخر شهر أكتوبر الجاري.

الوظائف الخالية المستندات المطلوبة شروط التقديم للوظائف وظائف الخالية وزارة الأوقاف محافظات الجمهورية

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