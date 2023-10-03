تحسن وظائف المخ.. اكتشف أقوى الأطعمة لتقوية الذاكرة

يعاني الكثير من الأشخاص من ضعف الذاكرة وقلة التركيز لذا من المهم معرفة الأطعمة التي تحسن وظائف المخ.

ووفقا لما جاء في موقع" افري داي هيلث" نعرض أفضل "أطعمة الدماغ" للحصول على مفعول قوى لتعزيز الذاكرة.

1. المكسرات والبذور

المكسرات مثل الجوز واللوز والفول السوداني، وكذلك عباد الشمس وبذور اليقطين، هي أطعمة للدماغ غنية بالبروتين وأحماض أوميجا الدهنية. البروتين هو ثاني أكبر مادة في الدماغ، في المرتبة الثانية بعد الماء، لذلك من المهم تغذية دماغك بالأطعمة الغنية بالبروتين وتساعد البروتينات الخلايا العصبية داخل الدماغ على التواصل مع بعضها البعض من خلال الناقلات العصبية المصنوعة من الأحماض الأمينية. توجد الأحماض الأمينية أيضًا في البروتين، ناهيك عن أنها مليئة بأحماض أوميجا 3 و6 الدهنية و هذه هي الدهون الأساسية التي لا تصنعها أجسامنا، ولكننا بحاجة إلى استهلاكها وتساعد أحماض أوميغا الدهنية في بناء الخلايا للحفاظ على وظائف المخ الطبيعية، فضلاً عن المساعدة في تخزين الذكريات الجديدة من خلال إنشاء نقاط الاشتباك العصبي أو الوصلات داخل الدماغ.

2. سمك السلمون

تحتوي الأسماك الزيتية، مثل السلمون، على نسبة عالية من أوميغا 3، وخاصة DHA، وهو لبنة في الدماغ تعمل على تحسين وظائف المخ، وتبين أن تناول كميات أكبر من أوميغا 3 يحسن ذاكرة مرضى الزهايمر.

3. الفاصوليا

الفاصوليا غنية بالألياف وفيتامينات ب وأحماض أوميجا الدهنية وتساعد الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول وتخلق إطلاقًا تدريجيًا للسكر، مما يساعد على التركيز والذاكرة حتى تتمكن من الحفاظ على ثباتكتدفق العمل طوال اليوم. تساعد فيتامينات ب على تحويل المركب الكيميائي، الهوموسيستين، إلى مواد كيميائية مهمة أخرى في الدماغ مثل الأسيتيل كولين، الذي يساعد في خلق ذكريات جديدة. وبالطبع،أحماض أوميغا الدهنية ضرورية لنمو الدماغ وقوته.

4. العنب البري

التوت الأزرق وأنواع التوت الداكن الأخرى غنية بمضادات الأكسدة، التي تحمي من الجذور الحرة، مما يجعلها أحد أغذية الدماغ القوية كما أنها تساعد في مكافحة التغيرات التنكسية في الدماغ وتعزيز الأداء العصبي والتواصل.

5. الخضار الداكنة والورقية

تحتوي الخضراوات مثل الكرنب والسبانخ والبروكلي على نسبة عالية من فيتامين E وكذلك حمض الفوليك ويساعد فيتامين E على حماية أغشية الخلايا من الجذور الحرة والجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة تهاجم الخلايا داخل الجسم. بعض أسباب الجذور الحرة تشمل الإجهاد والتلوث والإشعاع والأغذية المصنعة وتم العثور على حمض الفوليك أيضا في الظلامالخضر، ويساعد على نمو الدماغ الطبيعي.

6. اللحوم الحمراء الخالية من الدهون

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، مثل شريحة لحم الخاصرة، تحتوي على نسبة عالية من الحديد ويساعد الحديد في إنتاج الناقلات العصبية، كما يساعد خلايا الدم على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ، مما يساعد على الانتباه والتركيز.

يمكن أن يساعد ذلك في تعلم أشياء جديدة، وقد ثبت أن التحفيز الذهني يقي من مرض الزهايمر.

7. الأفوكادو

فهي غنية وكريمية، ومليئة بأحماض أوميجا الدهنية، وكذلك فيتامين هـ وأحماض أوميغا الدهنية ضرورية لنمو الخلايا وتطور الدماغ، ويساعد فيتامين هـ على حماية أغشية الخلايا من الجذور الحرة وقد يؤدي فيتامين E أيضًا إلى إبطاء تطور الأمراض التنكسية، مثل مرض الزهايمر، من خلال حمايته وصيانته وإصلاح الخلايا داخل الدماغ.

8. الطماطم

الطماطم غنية بالليكوبين، وهو مضاد للأكسدة و ينظم اللايكوبين الجينات التي تؤثر على الالتهاب وينظم نمو الخلايا داخل الدماغ.

9. الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على الكربوهيدرات المعقدة وأوميجا 3 وفيتامينات ب التي تدعم جميعها وظائف المخ الطبيعية وتوفر الكربوهيدرات المعقدة إمدادًا ثابتًا من الطاقة التي تنظم المزاج والسلوك، فضلاً عن المساعدة في التعلم والذاكرة.

10. الملفوف الأحمر

الملفوف الأحمر غني بمضادات الأكسدة وتساعد مضادات الأكسدة هذه في الحماية من الجذور الحرة التي تهاجم الحمض النووي والبروتينات والكربوهيدرات داخل الجسم و يقول البعض أن الجذور الحرة هي التي تؤدي إلى الشيخوخة وربما تكون أيضًا أحد المساهمين في مرض الزهايمر.

11. الأرز البني

الأرز البني مليء بفيتامينات ب، التي تساعد على تحويل الهوموسيستين، وهو حمض أميني، إلى مواد كيميائية مهمة في الدماغ تستخدم للتعلم وإنشاء ذكريات جديدة.

12. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على الحماية من الجذور الحرة. الجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة ومتفاعلة تهاجم خلايا الجسم.

13 الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة ليست لذيذة فحسب، ولكنها مليئة بمضادات الأكسدة التي، كما نعلم، تحمي من الجذور الحرة كما أنها تدعم وظائف الدماغ التعليمية والمعرفية، مما قد يؤخر آثار مرض الزهايمر.

14 الكينوا

تحتوي الكينوا على نسبة عالية من الكربوهيدرات المعقدة والحديد وفيتامينات ب و يستخدم الدماغ ما يصل إلى 20 بالمائة من الكربوهيدرات المستهلكة، وهو ما يمثل نسبة كبيرة لكونه يمثل 2 بالمائة فقط من كتلة الجسم والكربوهيدرات المعقدة هي غذاء الدماغ.

أنها توفر إمدادات ثابتة من الطاقة اللازمة لوظيفة الدماغ الطبيعية. يساعد الحديديزود الدم بالأكسجين في الجسم وهو مهم للانتباه والتركيز وتساعد فيتامينات ب على تكوين مواد كيميائية في الدماغ مهمة لتكوين الذكريات.

