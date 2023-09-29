التقديم غدا.. الحكومة تعلن عن وظائف براتب يصل لـ7000 جنيه لجميع التخصصات

تسعى الدولة لتوفير فرص عمل، للشباب في إطار جهود تقليل نسب البطالة وتأمين حياة كريمة للمواطنين، وأعلنت وزارة العمل، عن 5702 وظيفة خالية جديدة، في 11 محافظة، من خلال 34 شركة قطاع خاص في محافظات، القاهرة والجيزة والإسماعيلية، وسوهاج ودمياط، والقليوبية، وأسيوط وقنا والغربية والمنوفية والمنيا، في عدد من التخصصات منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا وتصل إلى 7000 جنيه، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، على أن يبدأ التقديم على هذه الوظائف خلال شهر أكتوبر المقبل.

أما عن الوظائف الخالية التي أعلنت عنها وزارة العمل، فهي، "مدير فرع، ورئيس فريق، أخصائي تمويل، محاسبين، مهندسين، مشرفين سكن، أفراد أمن، علاقات عامة، خدمة نزلاء، مندوبين مبيعات، سكرتارية، مسئول سلامة وصحة مهنية، فنيين جميع التخصصات، كافة أعمال الفندقة، عمال خياطة بكافة الأقسام، عمال إنتاج، عمال نظافة، وتخصصات أخرى.

أما عن وظائف ذوي الهمم في المحافظات، تأتي في إطار نسبة الـ 5%، من إجمالي العمالة لتلك الفئة، برواتب مجزية، في إطار تنفيذ خطة وزارة العمل لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، خلال الفترة المقبلة، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها، منذ وي القدرات الخاصة تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

ملتقي توظيف في الإسكندرية

ومن المقرر أن يفتتح وزير العمل، حسن شحاته، صباح الإثنين المقبل الموافق 2 أكتوبر، الملتقي التوظيف الذي يوفر 9220 فرصة عمل، وتسليم 141 عقد عمل لذوي الهمم، وتوزيع الجوائر على المتفوقين، من خريجي الدورات التدريب المهني في المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة للوازرة في المحافظة بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ومشاركة 31 شركة قطاع خاص.

وأكد محمد كمال، وكيل مديرية العمل في الإسكندرية، على متابعة وزير العمل، خلال جولته لعملية استخراج كعب عمل إلكتروني لأول مرة في إطار خطة الوزارة نحو التحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا في الخدمات المقدمة للمواطن، مؤكدا أن شحاته سيشهد أيضا فيلما تسجيليا عن دور مديرية العمل بالإسكندرية في خدمة المواطن، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإدارة أحد الفنادق لتوفير فرص عمل لذوي همم ، في إطار خطة الوزارة لتعيين تلك الفئة ودمجهم في سوق العمل.

ودعا وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، شباب المحافظة لسرعة الدخول على الرابط الاليكتروني المخصص للتقديم وهو: https://mom.manpower.gov.eg/Personal/Register/Index ويمكن الدخول على رابط هذا الفيديو لشرح طريقة التقديم والإختيار :https://youtu.be/8OemhkOF-bM وكذلك دعاهم للحضور يوم الملتقى ومعهم كافة المستندات المطلوبه من صور للبطاقة الشخصية وشهادة التخرج ،والموقف من التجنيد.

فرص عمل بقطاع السياحة

وكانت وازرة العمل، أعلنت الثلاثاء الماضي، عن افتتاح مدير العمل في محافظة البحر الأحمر، عن ملتقى توظيف للشباب من الجنسين، لتوفير 690 فرصة عمل في كافة التخصصات الفندقية بـ 48 منشأة سياحية في الغردقة وسفاجا ومرسى علم والقصير، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاته، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر، وفندق شتايجنبرجر الدو.

وأكد هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر أن ملتقى التوظيف، بدأت فعالياته صباح الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023 بفندق شتايجنبرجر الدو بالممشى السياحي بالغردقة، والتقى أصحاب الأعمال، وممثلي الشركات، مع الباحثين عن عمل من الشباب لعرض فرص التشغيل، وشروطها ،وتوعية الشباب بإحتياحات سوق العمل ،وطرق التقديم فيها ، وأهمية توعيتهم بتنمية مهاراتهم بحسب متطلبات السوق.

ملتقي توظيف بالشرقية

كما أعلنت وزارة العمل، الثلاثاء الماضي، عن تنظيم ملتقى توظيف في الشرقية، وفر 4044 فرصة عمل للشباب من الجنسين للعمل في 51 شركة قطاع خاص، في مختلف التخصصات للعمل في نطاق المحافظة وخارجها، وأكد أحمد عبد الهادي وكيل مديرية العمل بالشرقية، أنه بدأ في استقبال راغبي العمل بالقطاع الخاص في تمام الساعة 8 صباحاً، مشددا على أن مدينة ا لعاشر من رمضان هي قلعة الصناعة في مصر، فمساحتها تبلغ 9220 فدان، وتعتبر أحد مناطق الجذب الاستثماري والصناعي في مصر.

وأضاف أن مدينة العاشر، تم تنفيذ بها 56 ألف وحدة سكنية وجار تنفيذ 20 ألف وحدة، و1026 مصنعًا جديدًا يقومون بتوفير آلاف فرص العمل وعدد كبير من المشروعات المختلفة، كما جرى استعراض فيلم وثائقى حول الإنجازات التى حققتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية برؤية ثاقبة للقيادة السياسية، والتى أسفرت عن بناء الدولة المصرية الحديثة بكافة قطاعاتها ومحاربة الإرهاب وعودة الأمن الحقيقى لكافة الأراضى المصرية.

وكان وزير العمل، أكد على جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور .

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها،وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.