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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

براتب 6000 جنيه.. وظائف خالية من خلال القوى العاملة |قدم الآن

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص عمل شاغرة، والتي توفرها وزارة القوي العاملة من خلال الإعلان عن الوظائف  خلال شهر سبتمبر 2023، والتي أعلنت من خلالها عن توافر 5702 وظيفة خالية في 34 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة.

وظائف

فرص عمل خالية بأعلان وظائف القوي العاملة

 بشركة جاست إتش آر

عدد 400 عامل مخازن

شريط أن يكونوا حاصلين على مؤهل عال أو متوسط ولا تتجاوز أعمارهم الـ36 عامًا، إذ تأتي تفاصيل الفرص على هذا النحو:

  1. تأمين اجتماعي ومواصلات.
  2. العمل في مخازن أمازون أول طريق السويس – فرع القاهرة – الشرقية
  3. 10 ساعات عمل يتخللها ساعة راحة.
  4. 5 أيام عمل ويومان للراحة.
  5. العمل بنظام الشيفتات.

وظائف خالية في  نسور جروب للأمن والحراسة 

عدد 100 فرصة  لـ فرد أمن، للباحثين عن فرص العمل سواء من الحاصلين على مؤهل أو بدون، وتتراوح أعمارهم بين 21 و50 سنة، وذلك للعمل لمدة 12 ساعة براتب يتراوح بين 3500 جنيه و3700 جنيه، بالإضافة إلى توفير تأمين اجتماعي وطبي ومواصلات داخلية، على أن تكون مواقع العمل في كل من الأماكن الآتية:

- دائري المعادي.

- العبور.

- الكيلو 4.5.

- الحي السادس بمدينة نصر.

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براتب 6000 جنيه.. وظائف خالية للشباب قدم الأن

وظائف خالية في «الشرق الأوسط للخدمات الفنية»
أوضحت وزارة العمل أن شركة الشرق الأوسط للخدمات الفنية توفر عددًا من فرص الوظائف الخالية، للحاصلين على مؤهل عال أو متوسط بحسب المهنة المطلوبة ويتمتعون بخبرة 3 سنوات، ولا تقل أعمارهم عن 25 عامًا ولا تزيد على 35 عامًا، وذلك في هذه التخصصات:

 2 مهندس ميكانيكا – كهرباء، براتب 6000 جنيه.

2 مهندس ميكاترونيكس، براتب 6000 جنيه.

 1 محاسب من الجنسين ويتمتع بخبرة في مجال محاسبة الضرائب، براتب 4500 جنيه.

 1 سكرتيرة، براتب 4500 جنيه.

 2 فني كهرباء، براتب 4500 جنيه.

 2 فني ميكانيكا، براتب 4500 جنيه.

وظائف خالية بشركة «جي فور إس للأمن والحراسة»

 عدد 210 ضباط أمن إداري

 بشرط أن تتراوح أعمارهم بين 21 و55 عامًا من الحاصلين على مؤهلات متوسطة أو إعدادية، ويتمتعون بخبرة أو بدون، على أن يُحدد الراتب حسب موقع العمل ولكن مع توفير تأمين صحي واجتماعي وسكن ومواصلات.

وذلك في مواقع العمل التالية:

 

  1. - محطات كهرباء تحت الإنشاء.
  2. - طريق السويس.
  3. - طريق العين السخنة.
  4. - شيراتون هايبر ماركت.
شهر سبتمبر 2023 وظائف الخالية وزارة العمل نشرة التوظيف وظائف وظائف خالية فرص عمل خالية وظائف القوى العاملة

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