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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

براتب 6000 جنيه.. وظائف خالية والتقديم بالبطاقة الشخصية

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص عمل شاغرة، والتي توفرها وزارة القوي العاملة من خلال الإعلان عن الوظائف عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وظائف خالية للشباب

وأوضحت وزارة العمل أن شركة «الشرق الأوسط للخدمات الفنية» توفر عددًا من فرص الوظائف الخالية، شريطة أن يكون المتقدمين حاصلين على مؤهلات عُليا أو متوسطة وذلك حسب المهنة المطلوبة، كما يتمتعون بخبرة 3 سنوات وتتراوح أعمارهم بين 25 و35 عامًا، وذلك في هذه التخصصات:

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وظائف خالية للشباب بالمحافظات ..الحق قدم

  1. - 1 سكرتيرة، براتب 4500 جنيه- وظائف خالية لـ عدد 2 فني كهرباء، براتب 4500 جنيه.
  2. - 2 فني ميكانيكا، براتب 4500 جنيه.
  3.  2 مهدنس ميكانيكا – كهرباء، براتب 6000 جنيه.
  4. -  2 مهندس ميكاترونيكس، براتب 6000 جنيه.
  5. - 1 محاسب من الجنسين (خبرة محاسبة ضرائب)، براتب 4500 جنيه.

وظائف خالية

وفقًا لنشرة التوظيف، فإن شركة «جي إس لخدمات الحراسة» توفر عدد 100 فرص وظائف خالية لـ فرد أمن، شريطة أن يكونوا حاصلين على مؤهل فوق المتوسط، ولا تقل أعمارهم عن 20 عامًا ولا تزيد عن 45 عامًا، وذلك براتب 4000 جنيه مع توفير سكن وإقامة، على أن تكون مواقع العمل في العين السخنة (بورتو السخنة)، وكموبند بالتجمع الخامس.

وظائف خالية للشباب

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية عن فرص عمل بالقطاع خاص والتقديم عليها عبر مديرية القوى العاملة بالقليوبية.

  1. - عدد 10 صانع أحزية جزمجي كوتشي رجالي وحريمي بمصنع زرزور وشركائه لتصنيع الأحذية بالقليوبية العبور.
  2. - عدد 400 عامل مخزن بشركة جاست اتش آر بمدينة نصر أمام النادي الأهلي.
  3. - عدد 20 عامل نجار أثاث بمصنع قباني للأثاث والصناعات الخشبية بالعبور المنطقة الصناعية.
  4. - عدد 20 عامل نجار تركيبات بمصنع قباني للأثاث والصناعات الخشبية بالعبور المنطقة الصناعية.
  5. - عدد 10 عامل مساعد نجار بمصنع قباني للأثاث والصناعات الخشبية بالعبور المنطقة الصناعية.
  6. - عدد 2 محاسب بمصنع قباني للأثاث والصناعات الخشبية بالعبور المنطقة الصناعية.
  7. - عدد 17 عامل بمصنع ايه اف زد للتصنيع بالقليوبية شبين القناطر.
  8. - عدد 50 عامل بمصنع العربية للخزف سيراميكا ريماس بالقليوبية أبو زعبل.
  9. - عدد 4 عامل بالشركة الكندية لصناعة الأسفنج بالقليوبية العبور.
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