براتب 6000 جنيه.. وظائف خالية والتقديم بالبطاقة الشخصية

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص عمل شاغرة، والتي توفرها وزارة القوي العاملة من خلال الإعلان عن الوظائف عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وظائف خالية للشباب

وأوضحت وزارة العمل أن شركة «الشرق الأوسط للخدمات الفنية» توفر عددًا من فرص الوظائف الخالية، شريطة أن يكون المتقدمين حاصلين على مؤهلات عُليا أو متوسطة وذلك حسب المهنة المطلوبة، كما يتمتعون بخبرة 3 سنوات وتتراوح أعمارهم بين 25 و35 عامًا، وذلك في هذه التخصصات:

- 1 سكرتيرة، براتب 4500 جنيه- وظائف خالية لـ عدد 2 فني كهرباء، براتب 4500 جنيه. - 2 فني ميكانيكا، براتب 4500 جنيه. 2 مهدنس ميكانيكا – كهرباء، براتب 6000 جنيه. - 2 مهندس ميكاترونيكس، براتب 6000 جنيه. - 1 محاسب من الجنسين (خبرة محاسبة ضرائب)، براتب 4500 جنيه.

وظائف خالية

وفقًا لنشرة التوظيف، فإن شركة «جي إس لخدمات الحراسة» توفر عدد 100 فرص وظائف خالية لـ فرد أمن، شريطة أن يكونوا حاصلين على مؤهل فوق المتوسط، ولا تقل أعمارهم عن 20 عامًا ولا تزيد عن 45 عامًا، وذلك براتب 4000 جنيه مع توفير سكن وإقامة، على أن تكون مواقع العمل في العين السخنة (بورتو السخنة)، وكموبند بالتجمع الخامس.

وظائف خالية للشباب

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية عن فرص عمل بالقطاع خاص والتقديم عليها عبر مديرية القوى العاملة بالقليوبية.