قدم الآن.. وظائف خالية برواتب تبدأ من 3000 جنيه

يبحث عدد كبير من المواطنين وخاصة الشباب خريجي الكليات عن فرص عمل شاغرة، والتي توفرها وزارة القوي العاملة من خلال الإعلان عن الوظائف عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وظائف خالية للشباب

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية عن فرص عمل بالقطاع خاص والتقديم عليها عبر مديرية القوى العاملة بالقليوبية.

- عدد 10 صانع أحزية جزمجي كوتشي رجالي وحريمي بمصنع زرزور وشركائه لتصنيع الأحذية بالقليوبية العبور. - عدد 400 عامل مخزن بشركة جاست اتش آر بمدينة نصر أمام النادي الأهلي. - عدد 20 عامل نجار أثاث بمصنع قباني للأثاث والصناعات الخشبية بالعبور المنطقة الصناعية. - عدد 20 عامل نجار تركيبات بمصنع قباني للأثاث والصناعات الخشبية بالعبور المنطقة الصناعية. - عدد 10 عامل مساعد نجار بمصنع قباني للأثاث والصناعات الخشبية بالعبور المنطقة الصناعية. - عدد 2 محاسب بمصنع قباني للأثاث والصناعات الخشبية بالعبور المنطقة الصناعية. - عدد 17 عامل بمصنع ايه اف زد للتصنيع بالقليوبية شبين القناطر. - عدد 50 عامل بمصنع العربية للخزف سيراميكا ريماس بالقليوبية أبو زعبل. - عدد 4 عامل بالشركة الكندية لصناعة الأسفنج بالقليوبية العبور.

وأعلنت وزارة العمل عن تلقيها طلبات من 77 شركة قطاع خاص على مستوى 17 محافظة لشغل 5993 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهرياً ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023 الجاري .



متوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة ، والشرقية،وبورسعيد، ودمياط ، والإسكندرية ،والقليوبية، وأسيوط،وأسوان، وقنا ، والإسماعيلية ، وأسوان ، والوادى الجديد ، والمنوفية ، والدقهلية ، والغربية ، والمنيا

وفي تخصصات: مدير فرع ، وأخصائيى تمويل ، ومحاسبين ، ومهندسين ، وموظف طيران وسياحة ، ومندوب بنوك ، وسائقين ، وأفراد أمن ، ومترجم لغة صينية ، ومندوبين مبيعات ، وأخصائيين HR ، وموظف تصميمات ، ومسئول سلامة وصحة مهنية ، ومشرفين إنتاج ، وفنيين جميع التخصصات ، وكافة أعمال الفندقة ، وعمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى .

- مول تجاري- التجمع الخامس.

- سنترال بمدينتى- مدينتى.

- كمبوند سكن- المعادي.

- شركات اتصالات - الجيزه.

- العاصمة الإدارية- العاصمة.

- القطار الكهربائي- السلام.

- شركه إدارية - التجمع الخامس.

الشروط المطلوبة للوظائف الخالية

- يجب الا يقل طول المتقدم على الوظائف الشاغرة عن 160.

- السن المطلوب للوظائف من 20 إلى 50 سنة.

- موقف واضح من التجنيد.

- يجب أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة.

- عدم وجود أي إعاقة حركية أو تشوهات جسدية.

مميزات الوظائف الخالية

- يبدأ الراتب من 3500 إلى 4500، حسب الخبرة ومكانك كل وظيفة.

- حوافز + دوره تدريبيه مجانا.

-استقرار وظيفي وفرص للترقي والتطوير.

- توفير سكن مجهز بالكامل.

- مواصلات داخلية.

-يوجد تأمين طبي واجتماعي.

- بوليصه تامين على الحياه.